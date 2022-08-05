Türk profesör 'PvRP'yi dünyaya duyurdu

İnsan vücudundaki yağlardan enzim kullanmadan kök hücre elde etmeyi sağlayan MEST adı verilen tedavi yöntemiyle 2019'da patent alan Copcu'nun bu yöntemi ABD, Fransa, Almanya, Avustralya, Japonya başta olmak üzere 20'den fazla ülkedeki estetik uygulamalarında kullanılmaya başlandı.

FDA VE CE BELGELERİNE BAŞVURDU

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) belgesi, Avrupa sağlık ve güvenlik işareti CE ile Kore Gıda ve İlaç Dairesi (KFDA) sertifikalarını alan yöntemin ardından araştırmalarına devam eden Copcu, kullanımı çok yaygın olan Platelet rich plasma (PRP) yöntemini ileri taşımak üzere çalışma yaptı.

Kişinin kendi kanından elde edilen plazma ile hücre yenilenmesini hızlandıran PRP yönteminde plazma yoğunluğunu artıran bir yöntem geliştiren Copcu, "Platelet very rich plasma" (PvRP) yani "trombositten çok zengin plazma" adını verdiği buluşu için FDA ve CE belgelerine başvurdu.

Tek bir uygulamada kireçlenme, iyileşmeyen yaralar, saç dökülmesi, kadınlarda ovaryen yetmezlik, erkeklerde disfonksiyon gibi hastalıkların tedavisinde olumlu sonuçlar elde eden Copcu, yağ temelli MEST yöntemi ile kan temelli PvRP yöntemini birleştiren uygulamalar da yaptı.

Covid-19'un dokulara verdiği hasarın neden olduğu bazı hastalıklarda da bu yöntemin iyileştirici etkisini araştıran Eray Copcu'nun çalışmaları, Paris'te düzenlenen Uluslararası Plastik ve Rejeneratif Cerrahlar Derneği (IMCAS) toplantısında 15 binden fazla bilim insanına tanıtıldı.