Bu kez Hamburg kırmızı-beyaz!
A Milli Futbol Takımı'nın Çekya ile yapacağı EURO 2024 maçı öncesinde, Stellingen Tren İstasyonu'ndan başlayan ve binlerce Türk taraftarın katıldığı bir yürüyüş gerçekleştirildi. Taraftarlar Türk bayrakları, meşaleler ve marşlar eşliğinde yaklaşık 2 kilometre yürüyerek maçın oynanacağı Volkspark Stadı'na ulaştı.
A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) bu akşam Çekya ile yapacağı maç öncesinde taraftar yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi.
Stellingen Tren İstasyonu'ndan başlayan yürüyüşe, binlerce Türk taraftar katıldı.
Büyük coşkuya sahne olan yürüyüşe katılan taraftarlar, Türk bayrakları, meşaleler ve marşlar eşliğinde milli takıma destek verdi.
Filistin bayraklarının da açıldığı organizasyonda "Özgür Filistin" sloganları atıldı.
Tezahüratlar yapan taraftarlar, ardından yürüyüşe geçti.
Yaklaşık 2 kilometre yürüyen taraftarlar, maçın oynanacağı Volkspark Stadı'na ulaştı.
Taraftarların yürüyüşü sırasında çevre binalardan ay-yıldızlı bayraklarını sallayan Türkler, milli takıma destek oldu.
İşte Hamburg'tan kareler...