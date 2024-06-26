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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Türk taraftlar bu kez Hamburg'a akın etti: Çekya maçı öncesi binler yürüdü - Futbol Haberleri

        Bu kez Hamburg kırmızı-beyaz!

        A Milli Futbol Takımı'nın Çekya ile yapacağı EURO 2024 maçı öncesinde, Stellingen Tren İstasyonu'ndan başlayan ve binlerce Türk taraftarın katıldığı bir yürüyüş gerçekleştirildi. Taraftarlar Türk bayrakları, meşaleler ve marşlar eşliğinde yaklaşık 2 kilometre yürüyerek maçın oynanacağı Volkspark Stadı'na ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 20:26 Güncelleme: 26.06.2024 - 20:26
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        A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) bu akşam Çekya ile yapacağı maç öncesinde taraftar yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi.

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        Stellingen Tren İstasyonu'ndan başlayan yürüyüşe, binlerce Türk taraftar katıldı.

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        Büyük coşkuya sahne olan yürüyüşe katılan taraftarlar, Türk bayrakları, meşaleler ve marşlar eşliğinde milli takıma destek verdi.

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        Filistin bayraklarının da açıldığı organizasyonda "Özgür Filistin" sloganları atıldı.

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        Tezahüratlar yapan taraftarlar, ardından yürüyüşe geçti.

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        Yaklaşık 2 kilometre yürüyen taraftarlar, maçın oynanacağı Volkspark Stadı'na ulaştı.

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        Taraftarların yürüyüşü sırasında çevre binalardan ay-yıldızlı bayraklarını sallayan Türkler, milli takıma destek oldu.

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        İşte Hamburg'tan kareler...

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