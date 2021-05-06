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Türk Telekom'dan ilk çeyrekte 7.6 milyar TL konsolide gelir

Türk Telekom, 2021’in ilk üç ayında yüzde 20,4 büyüme ile 7,6 milyar TL gelir elde ederek yıla güçlü bir başlangıç yaptı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 105 artarak 1,36 milyar TL seviyesine ulaşan net kârıyla Türk Telekom 2020’deki üstün finansal performansını sürdürdü. Son on iki ayda net 2,2 milyon abone kazanan Türk Telekom’un toplam abone sayısı da 50,6 milyona ulaştı. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "2021 öngörümüzü yukarı yönlü revize etmek için sağlam bir zemin oluştu. Mevcut koşullarda, yaklaşık yüzde 16 gelir büyümesi, yaklaşık 15,4 milyar TL FAVÖK ve yaklaşık 8 milyar TL yatırım harcaması öngörüyoruz." dedi

Türk Telekom'dan ilk çeyrekte 7.6 milyar TL konsolide gelir
HABERTURK.COM

Türk Telekom, 2021’in ilk çeyreğinde yüzde 20,4 büyüme ile 7,6 milyar TL konsolide gelir elde etti. Türk Telekom’un faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK),geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,7 artışla 3,8 milyar TL’ye ulaşırken FAVÖK marjı yüzde 50,1 oldu. Çeyrek boyunca yaşanan olumsuz kur hareketlerine rağmen yılın ilk çeyreğinde Türk Telekom’un net kârı yıllık yüzde 105’lik etkileyici artışla 1,36 milyar TL olarak gerçekleşti. Türk Telekom’un yatırım harcamaları da 2021’in ilk çeyreğinde yıllık yüzde 40 artışla 1,3 milyar TL’ye yükseldi.

ÜMİT ÖNAL: SÜRDÜRÜLEBİLİR GÜÇLÜ BÜYÜMEYE ODAKLANDIK

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal konuyla ilgili “Ülkemiz, bir çeyreği daha pandemi kısıtlamalarıyla geçirdi. Umuyoruz ki zor zamanların sonuna hızla yaklaşıyoruz. Bu dönem boyunca işimizin zirvesinde kalmaya ve sürdürülebilir güçlü büyüme için iddialı hedeflerimiz üzerinde çalışmaya odaklandık. Finansal mükemmellik ve risk yönetimi, dijitalleşme, verimlilik ve üstün müşteri deneyimine öncelik vererek 2020 yılının zorluklarını büyük fırsatlara dönüştürmeyi başardık. 2021’de daha da iyi bir performans elde etmek için gücümüze güç kattık. Bu çeyrekte, sabit ve mobil iş kollarımıza ek olarak kurumsal datadaki gelir büyümesinde de beklentilerimizin üzerinde performans gösterdik. Şu ana kadar kaydettiğimiz ilerleme ve önümüzdeki aydınlık görünüm; hizmetlerimizin bir parçası olarak kabul ettiğimiz, müşterilerimize, toplumumuza ve paydaşlarımıza kendini ‘değerli hissettirme’ iştiyakımızın bir eseridir.” ifadelerini kullandı.

2021 yılına tahminlerinden daha güçlü başladıklarını aktaran Önal şöyle konuştu: “Bu nedenle, 2021 öngörümüzü yukarı yönlü revize etmek için sağlam bir zemin oluştu. Mevcut koşullarda, yaklaşık yüzde 16 gelir büyümesi, yaklaşık 15,4 milyar TL FAVÖK ve yaklaşık 8 milyar TL yatırım harcaması öngörüyoruz. Yatırımlarımızla, sabit ve mobil şebekelerimizin genişletilmesi ve iyileştirilmesine, kapasite artırmaya, dijital gündeme, veri merkezlerine ve 5G’ye geçişe odaklanacağız.”

"İNTERNET HIZINI ARTIRIYORUZ"

Hedeflerinin, en iyi müşteri deneyimine ulaşmak olduğunu söyleyen Önal, “Abonelerimizi daha yüksek internet hızlarıyla buluşturmak için Ocak ayında yeni giriş seviyesi paketlerimizi 12Mbps’den 16Mbps’ye çıkardık. Devam eden fiber dönüşüm projelerimiz kapsamında, birinci çeyrekte 600 binden fazla abonemizi ADSL’den fibere geçirdik. Fiber ağımızın uzunluğunu 336 bin kilometreye, hane halkı kapsamasını ise 27,1 milyona yükselttik. Türkiye’nin internet hızını artırmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

2021’in ilk çeyreğinin önemli gelişmelerini de özetleyen Önal şu açıklamalarda bulundu: “Mobil iş kolumuzda şebeke kalitesini ve müşteri deneyimini iyileştirme odağımız neticesinde bağımsız araştırma şirketi Opensignal’in ‘2021 Global Mobil Ağ Deneyim Ödülleri’nde* ‘Yükselen Yıldızlar’ ve ‘Yüksek Performanslılar’ arasında yer aldık. Nokia ile gerçekleştirdiğimiz 5G hız denemesinde 4.5Gbps üzeri hızlara ulaşarak yeni bir dünya rekoru kırdık. İstanbul Ticaret Odası ile yaptığımız iş birliği ile İstanbul’daki 430 bin KOBİ’nin dijital dönüşümü için önemli bir sorumluluk üstlendik. Yenilikçi dijital servislerimize rağbet artarken çevrim içi işlem kanallarımızdan yapılan TL yükleme ve fatura ödemeleri geçen yılın aynı dönemine göre yıllık yüzde 71 arttı.”

ABONE SAYISI 50 MİLYONU AŞTI

Türk Telekom CEO’su Önal, ilk sürdürülebilirlik raporunun 2021'de yayımlanacağını belirtirken son genel kurulda alınan kararla 1.9 milyar TL nakit temettünün üç eşitle ödeneceğine dikkat çekti. Önal, "Böylelikle, hissedarlarımıza değer katma taahhüdümüzü bir kez daha ortaya koyduk” dedi.

Bununla birlikte, yılın ilk çeyreğinde toplam abone sayısı 50,6 milyona ulaşan Türk Telekom’un, son on iki aydaki net abone kazanımı 2,2 milyon oldu. Sabit genişbant abone sayısı 13,6 milyona yükselirken, sabit genişbant ARPU büyümesi güçlü performansını sürdürerek yıllık yüzde 14,1 artış gösterdi. Fiber abone sayısı ilk çeyrekte, yıllık yüzde 65 yükselişle 7,3 milyonu aştı. Mobil abone sayısı 23,3 milyon olurken, mobil ARPU yıllık yüzde 12,2 büyüdü. LTE abonelerinin aylık ortalama data kullanımı Mart ayında 9,5GB olarak gerçekleşirken sabit genişbant abonelerinin data kullanımı ise yıllık bazda yüzde 45 artarak 230GB seviyesinde seyretti.

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