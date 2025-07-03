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        Haberler Spor Tenis Türk tenisi, Zeynep Sönmez'in başarısıyla yükseliyor - Tenis Haberleri

        Türk tenisi, Zeynep Sönmez'in başarısıyla yükseliyor

        Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, Türk tenis tarihine geçen Zeynep Sönmez'in performansını değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 21:36 Güncelleme: 03.07.2025 - 22:09
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        Türk tenisi, Zeynep Sönmez'le yükseliyor
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        Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Şafak Müderrisgil, Türk tenisinin dünya arenasında Zeynep Sönmez'in başarısıyla yükseldiğini görmenin gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

        İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası'nı yerinde takip eden Başkan Müderrisgil, açıklamalarda bulundu.

        Zeynep Sönmez'in Wimbledon'da 3. tura yükselen ilk Türk tenisçi ünvanını elde etmesi dolayısıyla çok mutlu ve gururlu olduğunu belirten Müderrisgil, "Türk tenisi Wimbledon'da buna yakın bir başarıyı en son 10 yıl önce Marsel İlhan'ın 2. tur oynamasıyla yakalamıştı. Kadınlar tekte ise kez bu kadar yükseldik. Türk tenisi yükseliyor." ifadelerini kullandı.

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        Milli tenisçinin turnuvada öz güvenli bir performans ortaya koyduğunu vurgulayan Müderrisgil, "Zeynep'in Wimbledon performansı şu ana kadar geri dönüşleri ve zihinsel dayanaklılığı ile çok iyi görünüyor. Bunun sağlayacağı öz güvenin ilerleyen turlarda kendisine daha fazla şans yaratacağını düşünüyorum. İstikrarlı bir biçimde ilerleyecek düşüncesindeyim." diye konuştu.

        "TÜRK TENİSİ ADINA TARİHİ ANLAR YAŞIYORUZ"

        Wimbledon Tenis Turnuvası'nda Zeynep Sönmez'e gösterilen ilgi ile verilen desteğin önemine de dikkati çeken Şafak Müderrisgil, şu görüşleri paylaştı:

        "Wimbledon'da Türklerin desteği çok büyük. Hem Türkiye'den hem de İngiltere ve Avrupa'dan Zeynep'i izlemeye gelenlerin desteği çok değerli. Herkes Zeynep'e başarının çok yakıştığını düşünüyor. Bunda Zeynep'in kendisini yönetme becerisinin de büyük rolü var. Türk tenisi adına tarihi anlar yaşıyoruz. Bu anlara tanık olmak ve tenisimizin dünyanın en önemli turnuvalarından birinde yükseldiğini görmek gurur verici."

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