Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkTürk Yoğun Bakım Derneği Başkanı'ndan uyarı! - Haberler
ABONE OL

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı'ndan uyarı!

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, "Toplum olarak 'yeni normale' uyum sağlayamadık". Bu süreci 'normal' ile karıştırmamız nedeniyle yaşadığımız gevşeme, önlem alınmazsa, özellikle İstanbul dışında çok daha zor günlerle karşılaşmamıza neden olabilir" diyor ve ekliyor; "Yeni bir seferberlik hareketine ihtiyacımız var. Yoksa eskisinden daha kötü günlerle karşılaşabiliriz." Habertürk'ten Ceyda Erenoğlu'nun özel haberi...

koronavirüs

COVİD-19 pandemisinde yeni normal olarak adlandırılan düzenin normal olarak algılanması yakın gelecekte yine istenmeyen bir tabloyla karşılaşmamıza neden olabilir. Oysa özellikle İstanbul'da, pandemi ile mücadelede başarılı bir sınav vermiştik. Yeni normal değişik bir rahatlama olarak algılanınca sonuç yine endişeye yol açtı. Herkesin merak ettiği şey şu; Yoğun bakım servislerimiz yeni bir başvuru patlamasında ihtiyacı karşılamada yeterli mi ve Türkiye'nin farklı bölgelerinde bu servislerle ilgili bir sorun var mı?

OLUŞTURULAN FARKINDALIK ARTIK YOK

Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, COVID-19 pandemisinde ilk vakanın görüldüğü Mart ayında, yoğun bakım yatak sayısının İstanbul'da yüzde 20-25 oranında artırıldığını söylüyor ve şu anki gidişata göre bu sayının yeterli olduğuna dikkat çekiyor. Cinel, "Pandeminin başlangıcı olan Mart ve Nisan aylarında ciddi bir farkındalık oluşturulmuştu. Elektif ameliyatlar ertelenmiş, hastalar mecbur kalmadıkça hastanelere gitmemeye başlamıştı. O dönemde hastanelerin çoğu COVID hastanesi haline dönüştürülmüştü. Ancak yeni normali yanlış algıladık ve toplum olarak tedbiri elden bıraktık. Bu süreçte, büyük hastanelerin bir kısmı COVID-19 ile ilişkisiz hastaneler haline dönüşürken eş zamanlı olarak özel hastaneler COVID'li hasta yatırmamaya başladı. Pandemi döneminde COVID dışı ertelenmiş olan sağlık problemleri birikmişti. Bunlar da artık hastanelerimizde çözülmeye başlayınca bundan sonra yaşanabilecek bir COVID atağında rezervlerimiz daha sınırlı kalabilir.

ESKİ DÜZENE DÖNME OLASILIĞIMIZ VAR

Prof. Dr. İsmail Cinel'e göre tedbirlerin uygulanmaması ve bireysel olarak dikkatli olunmaması halinde eski düzene dönme riskimiz bulunuyor. Cinel, mecbur kalınması halinde normal hastanelerin yeniden Covid hastanelerine dönüşebileceklerini belirtiyor. Son günlerin merak edilen konusu ise bugünlerde yoğun bakımların doluluk oranının nasıl olduğu sorusu. Prof. Dr. İsmail Cinel, "İstanbul'un Mart ve Nisan aylarında yaşadığı tabloyu, diğer bazı şehirler yeni yaşıyor. Bu şehirlerde yeni tedbirlerin devreye alınması gerekebilir. Aynı şey Ankara için de geçerli. Bu nedenle tehlikenin farkında olunması ve tüm Türkiye'de olmasa da bazı bölgelerde özel tedbirlerin geciktirilmeden devreye sokulması şart" diyor.

YENİ BİR SEFERBERLİK HAREKETİNE İHTİYACIMIZ VAR

Cinel'e göre içinde bulunduğumuz şartlar ve yakın gelecekle ilgili öngörüler düşünüldüğünde yeni bir seferberlik hareketine ihtiyacımız var. Çünkü artan yeni hasta sayılarının ne zaman zirve yapacağı bilinmiyor ve ne kadarının yoğun bakıma gereksinim duyacağı açık değil. "Yoğun bakımlarda 1980 hastayı bulduğumuz günleri gördük. Önümüzdeki dönemde bu sayının 2980'e ulaşıp ulaşmayacağını bilmiyoruz. Bu nedenle işimizi şansa bırakamayız. Bayram iyi geçmedi ve bunun sonuçlarını yakında göreceğiz. İstanbul Çin'in Wuhan'ıydı ve müthiş bir başarı elde etmiştik. Bunun getirdiği gevşeme ile yeni normale alışamadık ve bunu eski normal günler olarak algıladık. Aynı sorun şu an İstanbul dışında yaşanıyor. Eğer önlem alınmazsa çok daha zor günlerle karşılaşabileceğimizi unutmamalıyız" diyen Cinel'in uyarılarını dikkate almak gerekiyor.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kilosu nedeniyle sevdiği kızla evlenemeyince, 6 ayda 212 kilo verdi
SAĞLIK296 kiloydu evlenemiyordu... 6 ayda mucize dönüşüm
7 Ağustos Koronavirüs tablosu AÇIKLANIYOR... Corona virüsü son dakika vaka sayısı! Türkiye bugünkü korona tabl
SAĞLIKEn güncel Koronavirüs tablosu
Diş eti kanaması neden olur?
SAĞLIKDiş eti kanamasının nedenleri
Kılcal damarlar neden çatlar?
SAĞLIKKılcal damarlarda çatlak oluşumunun nedenleri
Kolera nasıl bir hastalıktır? Belirtileri ve tedavisi
SAĞLIKKolera belirtileri ve tedavi yöntemleri
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü'nden "PCR testi" açıklaması
SAĞLIKŞanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü'nden "PCR testi" ...
Türkiye'nin koronavirüs başarısı İngiltere'de haber oldu
SAĞLIKTürkiye'nin korona mücadelesi İngiltere'de haber oldu
Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 1153
SAĞLIKKoronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 1153
Yurt dışından gelenlere 'diş tedavisi' uyarısı
SAĞLIKYurt dışından gelenlere 'diş tedavisi' uyarısı
Bunya virüsü nedir? Belirtileri neler? Bunya virüsü nasıl bulaşır?
SAĞLIKBunya virüsü nedir?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X