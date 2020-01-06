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HaberlerOtomobilTürk yöneticilerine üst düzey görev

İki Türk yönetici Castrol'ün Başkan Yardımcılığı pozisyonuna getirildi

Madeni yağ üreticisi Castrol'ün üst düzey Türk yöneticilerine yeni görevler verildi. Yapılan açıklamaya göre, Castrol Hindistan Başkanı Ömer Dormen, Castrol Avrupa Başkanı olarak Londra’daki görevine atanırken, Castrol Global Marin ve Enerji iş birimi lideri Kamuran Yazganoğlu ise LATAM (Latin Amerika),Rusya ve TUCA (Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya) Başkanı görevine getirildi. Her iki yönetici de Castrol global liderlik ekibinde Başkan Yardımcılığı pozisyonlarıyla yer alacak

castrol

Madeni yağ üreticisi Castrol’ün Ocak 2020 itibariyle stratejik öneme sahip iki bölgesi iki üst düzey Türk tarafından yönetilecek. 

Yapılan açıklamaya göre, 2015 yılından bu yana Hindistan’da Bölge Başkanlığı görevini sürdüren Ömer Dormen, Castrol Liderlik Ekibindeki Başkan Yardımcılığı pozisyonuna ek olarak, 1 Ocak 2020 itibariyle Castrol Avrupa Başkanı olarak Londra’da görev alacak.

1985 yılından bu yana Castrol’de yöneticilik yapan Dormen şimdiye kadar Türkiye, Orta Doğu, Orta Asya, Rusya, İskandinavya ve Güney Asya'daki akaryakıt ve madeni yağ iş birimlerinde önemli pozisyonlarda çalıştı.

2000 yılında Castrol’e katılan ve hali hazırda Global Marin ve Enerji bölümü lideri ve Ömer Dormen ile birlikte, Castrol Liderlik Ekibi Başkan Yardımcılarından bir tanesi olarak görev yapan Kamuran Yazganoğlu da yine 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Latin Amerika, Rusya ve TUCA Başkanlığı görevlerini üstlenecek.

Yazganoğlu geçmişte, Global Transformasyon Direktörü, Türkiye Ukrayna Orta Asya Direktörü, BP Türkiye LPG Genel Müdürü pozisyonlarında görev aldı. Her iki yönetici de Castrol global liderlik ekibinde Başkan Yardımcılığı pozisyonlarıyla yer alacak.

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