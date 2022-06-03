Yabancı dillerde "Turkey" olan ülke ismi "Türkiye" olarak değişti: Dünya basını ne dedi?

"Turkey","Türkiye" oldu: Dünya basını ne dedi? 0:00 / 0:00

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Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e talebinin ardından yabancı dillerde "Turkey" olarak kullanılan ülke ismi, "Türkiye" olarak değiştirildi. BM Güvenlik Konseyi'nde ülke ismi ilk kez "Turkey" yerine Türkiye olarak kullanıldı. "Turkey" isminin Türkiye olarak değiştirilmesi dünya basınında nasıl yankılandı?

The Washington Post gazetesi haberinde, "Bugün 'Turkey', yarın Türkiye. BM isim değiştirme teklifini kabul etti." başlığına yer verdi.

İngiliz The Guardian gazetesi, "Türkiye resmi olarak ismin değiştirdi." ifadelerini kullanıldı.

The New York Times haberinde, "Şimdi Türkiye, Turkey değil." denildi.

CNN'de yer alan haberde ise, "Türkiye, Birleşmiş Milletler'de adını değiştirerek 'Türkiye' olarak yeniden adlandırıldı." başlığı kullanıldı.