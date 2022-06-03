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BMGK'da "Turkey" yerine ilk kez "Türkiye" kullanıldı

Birleşmiş Milletler'in (BM) yabancı dillerde "Turkey" olarak kullanılan ülke adını "Türkiye" olarak değiştirmesinin ardından BM Güvenlik Konseyi'nde ülke ismi ilk kez "Türkiye" şeklinde kullanıldı

BMGK'da
BMGK'da "Turkey" yerine ilk kez "Türkiye" kullanıldı
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AA

Türkiye, BM Güvenlik Konseyi'nde "Uluslararası Hukuk İhlalleri Karşısında Hesap Verilebilirlik ve Adaletin Güçlendirilmesi" oturumuna katıldı.

Türk diplomat Ayşe İnanç'ın BM Güvenlik Konseyi'nde katıldığı oturumda ülke ismi, ilk kez "Türkiye" şeklinde kullanıldı.

AA'nın haberine göre; BM Genel Sekreteri Stephane Dujarric'in günlük basın brifinginin ardından basın mensuplarına gönderilen transkripte de ülke ismi "Türkiye" olarak yer aldı.

BM, Türkiye'nin talebinin ardından yabancı dillerde "Turkey" olarak kullanılan ülke adını "Türkiye" olarak değiştirmişti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin yabancı dillerdeki isminin "Türkiye" olarak değiştirilmesine yönelik Genel Sekreter Antonio Guterres'e gönderdiği mektubu aldıklarını söylemişti.

Dujarric, ülke isminin değiştirilmesinin mektubun alındığı andan itibaren geçerli olduğunu belirtmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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