Türkiye, Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonasını birinci sırada tamamladı

Almanya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, takım halinde lider oldu.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Essen kentinde düzenlenen şampiyona klasik yay takım ve bireysel madalya maçlarıyla sona erdi.

İki altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazanan milliler, Avrupa Şampiyonası'nda ilk sırada yer aldı. Organizasyonda Fransa ikinci, Almanya ise üçüncü oldu.