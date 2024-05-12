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        Türkiye, Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonasını birinci sırada tamamladı

        Türkiye, Almanya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda takım halinde birinci oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 19:21 Güncelleme: 12.05.2024 - 19:22
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        Okçuluk Şampiyonası'nda zirve Türkiye'nin!
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        Almanya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, takım halinde lider oldu.

        Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Essen kentinde düzenlenen şampiyona klasik yay takım ve bireysel madalya maçlarıyla sona erdi.

        İki altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazanan milliler, Avrupa Şampiyonası'nda ilk sırada yer aldı. Organizasyonda Fransa ikinci, Almanya ise üçüncü oldu.

        Şampiyonada, klasik yay erkekler kategorisinde Mete Gazoz ile Ayşe Bera Süzer, Begüm Yuva ve Hazal Burun'dan oluşan Makaralı Yay Kadın Takımı altın madalya kazandı.

        Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney ve Yağız Sezgin'den oluşan Makaralı Yay Erkek Takımı gümüş madalya elde ederken, makaralı yay kadınlar kategorisinde Hazal Burun, Emircan Haney ve Hazal Burun'dan oluşan Makaralı Yay Karışık Takımı ile Berkay Akkoyun, Mete Gazoz ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Erkek Takımı bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

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