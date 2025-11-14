Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bulgaristan'ı konuk ediyor. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde, Türkiye-Bulgaristan maçının tarihi ve saati futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Hatırlanacağı gibi iki takım arasında Sofya'da oynanan maçı milli takımımız 6-1'lik skorla kazanmıştı. Peki, "Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?" İşte Türkiye-Bulgaristan maçı yayıncı kuruluşu...
Türkiye-Bulgaristan maçı için geri sayım başladı. Türkiye, E Grubu'ndaki beşinci maçlar öncesinde 9 puanla ikinci, Bulgaristan ise 0 puanla dördüncü sırada yer alıyor. ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı sağlayacak. A Milli Takım, 100 yıllık maç tarihindeki 24 karşılaşmada 8 galibiyet alırken 10 maçı Bulgaristan kazandı. 6 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, "Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda yayınlanacak?" İşte A Milli Takım'ın Bulgaristan maçı aday kadrosu...
TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye Bulgaristan maçı 15 Kasım 2025 saat 20.00'de oynanacak.
TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak mücadele TV8 ve Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nun 5. haftasında Bulgaristan ile Bursa'da oynayacağı maçın genel bilet satışı başladı.
MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU
A Milli Takım'ın Bulgaristan maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Savunma: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor)
Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Forvet: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)
MİLLİ MAÇ TAKVİMİ
15 KASIM
20:00 Türkiye - Bulgaristan
18 KASIM
22:45 İspanya - Türkiye