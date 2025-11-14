Türkiye-Bulgaristan maçı için geri sayım başladı. Türkiye, E Grubu'ndaki beşinci maçlar öncesinde 9 puanla ikinci, Bulgaristan ise 0 puanla dördüncü sırada yer alıyor. ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı sağlayacak. A Milli Takım, 100 yıllık maç tarihindeki 24 karşılaşmada 8 galibiyet alırken 10 maçı Bulgaristan kazandı. 6 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, "Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda yayınlanacak?" İşte A Milli Takım'ın Bulgaristan maçı aday kadrosu...