A Milli Takım, Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası'nda Çekya ile karşılaşacak. A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu'nda yarın Çekya ile yapacağı kritik karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Kritik maç öncesi A Milli Basketbol takımı antrenörü Ufuk Sarıca Çekya maçına dair açıklamalarda bulundu. Peki Türkiye Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın detayları...

TÜRKİYE ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye - Çekya basketbol maçı 5 Eylül Perşembe günü sabah saat 11.30'da oynanacak. Karşılaşma NTV'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.

FIBA 2019 DÜNYA KUPASI E GRUBU PUAN DURUMU

Türkiye, ilk iki sırayı alan takımların bir üst tura yükseleceği E Grubu'nda 3 puanla 2. sırada yer alıyor.

Puan Durumu

1. ABD - 4 PUAN

2. TÜRKİYE - 3 PUAN

3. ÇEKYA - 3 PUAN

4. JAPONYA - 2 PUAN

A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI ÇEKYA MAÇINDA İDDİALI

2019 FIBA Dünya Kupası'nda ABD'ye 93-92 yenilen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda yöneticiler, teknik heyet ve oyuncular, E Grubu'nda yarın Çekya ile oynanacak karşılaşmada iddialı olduklarını ifade etti.

Milli takımın Şanghay Oriental Spor Merkezi'nde gerçekleştirdiği idman sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Basketbol Federasyonu Üst Yöneticisi Ömer Onan, turnuvada kolay maçın olmadığını belirterek, "Çekya iyi takım, hafife alınacak rakip değil. Son iki maç gibi sahaya çıkacağız ve istekli mücadele edip sonunda kazanacağımızı düşünüyorum." dedi.

SARICA: "KENDİMİZİ TEDAVİ ETMİŞ OLACAĞIZ"

A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca ise ABD karşısında iyi oynamalarına rağmen kazanamadıklarını dile getirdi.

Dinlenmek için zamana ihtiyaçları olduğunu, bunu da sağlayacaklarını kaydeden Sarıca, "Kazandığımız maçtan sonra da uyku olmuyor. Farklı da iklimdeyiz, böyle mağlup olunca oyuncular geç saatte uyuyor. Bu akşam daha iyi uyku olacak. Kendimizi tedavi etmiş olacağız. Konuşmalarımızı yaptık, oyuncular yarınki maçın önemini biliyor. Yorgunluk var, 45 dakikalık bir maç oynadık. Yarın sağlam şekilde sahada olacağız." şeklinde konuştu.

Çekya'nın oyun kurucusu Tomas Satoransky ile ilgili soruyu Sarıca, "Ciddi bir oyuncu, uzun bir oyuncu. Tek başına onu savunmak yetmez. Çekya dış adam ağırlıklı oynuyor. İyi şutörleri var. Türkiye'den tanıdığımız Schlib de Çekya'da oynuyor. Hepsine dikkat etmemiz lazım. Satoransky ile içeride kısalarımıza hazırlık yaparlar diye düşünüyorum. Bununla ilgili de hazır olacağız." diye yanıtladı.