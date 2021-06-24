1. doz Covid-19 aşısı olanlar 30 milyonu aştı 0:00 / 0:00

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Türkiye'de Covid-19 aşısının birinci dozu uygulanan kişi sayısı 30 milyonu aştı. Türkiye aşı tablosuna göre, toplam aşı yapılan kişi sayısı 44 milyon 669 bin 821 kişi oldu. Saat 08.59 itibariyle 1. doz uygulanan kişi sayısı 30 milyon 013 bin 051 iken 2. doz uygulanan kişi sayısı ise 14 milyon 656 bin 770 oldu.