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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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Türkiye'de hibrit araca özel yağ üretmeye başladı

Mobil Oil Türk, hibrit motorlu araçların kullanımına uygun motor yağını üretmeye başladığını duyurdu. Mobil’in dünya çapındaki 30 madeni yağ harman fabrikasından birisi olan Mobil Oil Türk A.Ş.’nin tesislerinde üretilen Super 3000 0W-20 yağının, özellikle hibrit motorlu araçların yağ ihtiyaçlarını karşılayabilen sentetik motor yağı olduğu kaydedildi. Mobil Oil Türk A.Ş. Genel Müdürü Münci Bilgiç, "Türkiye’de hızla büyüyen bir hibrit araç pazarı var. Son olarak, 2021’in ilk çeyreğinde Avrupa’daki hibrit araç satışları arasında ilk 10’a girmemiz de bunun en somut göstergesi oldu. Bu doğrultuda, hızla büyüyen hibrit pazarına yönelik Türkiye’de, yani yerinde üretim yapmak uzun süredir gündemimizdeydi" dedi

Türkiye'de hibrit araca özel yağ üretmeye başladı
HABERTURK.COM

Mobil Oil Türk A.Ş. dünyada olduğu gibi Türkiye pazarında da sayısı hızla artan hibrit araçlara yönelik önemli bir adım attığını bildirdi. Şirket bu kapsamda, hibrit motorlu araçların kullanımına uygun Super 3000 0W-20 motor yağını Türkiye’deki tesislerinde üretmeye başladı.

Yapılan açıklamaya göre, Mobil’in dünya çapındaki 30 madeni yağ harman fabrikasından birisi olan Mobil Oil Türk A.Ş. tesislerinde üretilen Mobil Super 3000 0W-20, özellikle hibrit motorlu araçların yağ ihtiyaçlarını karşılayabilen sentetik motor yağı çözümü olarak öne çıkıyor. Mobil Super 3000 0W-20 ayrıca, 0W-20 viskozitesinin istendiği benzinli araçlarda da kullanılabiliyor.

Konuyla ilgili bilgiler veren Mobil Oil Türk A.Ş. Genel Müdürü Münci Bilgiç, "Türkiye’de hızla büyüyen bir hibrit araç pazarı var. Özellikle son iki yılda Türkiye yollarındaki hibrit araç sayısı ciddi seviyede arttı. Son olarak, 2021’in ilk çeyreğinde Avrupa’daki hibrit araç satışları arasında ilk 10’a girmemiz de bunun en somut göstergesi oldu. Bu doğrultuda, hızla büyüyen hibrit pazarına yönelik Türkiye’de, yani yerinde üretim yapmak uzun süredir gündemimizdeydi. Mobil Super 3000 0W-20’yi buradaki üretim tesislerimizde üretirken, hem iç pazara sunmak hem de farklı ülkelere ihraç etmek bizler için oldukça mutluluk verici bir gelişme" dedi.

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