Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Türkiye ile Azerbaycan’ın, “bir millet, iki devlet” anlayışı kapsamında gösterdikleri dayanışma enerji sektöründe peş peşe yatırım hamlelerini de beraberinde getiriyor.

Azerbaycan’ın, Türkiye’de enerjinin değişik alanlarında çok sayıda yatırımı bulunuyor. Gaz (TANAP) ve petrol (BTC) boru hatlarının yanı sıra rafineri (Star),petrokimya (PETKİM) ve gaz dağıtım şirketlerinde (Bursa ve Kayseri şehiriçi gaz dağıtım) faaliyet gösteriyor.

TÜRKİYE’DEN AZERBAYCAN’A

İki ülke arasında enerji sektörüne yönelik yatırım için yeni bir görüşme trafiği daha başladı. Azerbaycan, ülkesinin artan elektrik gereksinimini karşılamak üzere doğal gaz santralı kurmak üzere kolları sıvadı. Bu amaçla Türkiye’nin önde gelen bazı enerji şirketleriyle görüşmelere başladı.

MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Şirketlerin, bu konuda Azerbaycan’a giderek yerinde görüşmeler yaptıkları, tekliflerini ve programlarını sunduğu belirtiliyor. Yatırımın, milyar dolar düzeyini bulabileceği ifade ediliyor.

HABERTÜRK, Azerbaycan’a santral kurmak üzere çalışmalarını sürdüren şirketlerden birine ulaştı. Söz konusu şirketin yetkilisi, bu aşamada şirket adının açıklanmaması talebinde bulunarak, “Bir süredir görüşmeler yapılıyor. Doğal gaz santralı kurulacak. Kurulacak santral ya da santralların gücü konusunda da görüşmeler sürüyor. Yüksek miktarlı bir yatırım söz konusu olacak” dedi.