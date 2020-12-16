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TÜİK rakamlarına göre, Kasım ayında Türkiye genelinde konut satışları bir önceki aya göre yüzde 5,9, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,7 azalarak 112 bin 483 olarak gerçekleşti.

Endeksa'dan yapılan açıklamada, kasım ayında konut satışlarında, İstanbul 21 bin 158 adet ve yüzde 18,8 ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 10 bin 710 konut satışı ve yüzde 9,5 pay ile Ankara, 6 bin 574 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile İzmir izledi. En fazla konut satışı olan iller içerisinde en fazla değer artışı İzmir’de oldu. İstanbul’da 1 yıllık konut fiyat artışı yüzde 20,9, ortalama konut metrekare satış fiyatı 4 bin 164 TL, ortalama konut fiyatı 470 bin 532 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 22 yıl. Ankara’da 1 yıllık konut fiyat artışı yüzde 25,4, ortalama konut metrekare satış fiyatı 2 bin 169 TL, ortalama konut fiyatı 284 bin 139 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 17 yıl. İzmir’de 1 yıllık konut fiyat artışı yüzde 28,4, ortalama konut metrekare satış fiyatı 3 bin 624, ortalama konut fiyatı 453 bin TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 22 yıl olduğu belirtildi

Kasım ayına ait ipotekli satışlar ise bir önceki aya göre yüzde 4,4, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,3 azalış göstererek 24 bin 450 oldu ve toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 21,7 olarak gerçekleşti. İkinci el konut satışları ise geçen aya göre yüzde 8,2, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 azalış göstererek 75 bin 825 oldu.

Kasım ayı verilerini değerlendiren Endeksa.com Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, 2020 yılının 11 ayı incelendiğinde 1 milyon 393 bin 335 adet ile konut satış adedinin geçen sene aynı döneme göre yüzde 21,5 arttığını belirtti. Öğüt, “Bu dönemde ipotekli satışlar geçen sene aynı döneme göre yüzde 98 artış göstermiş oldu ve ipotekli satışlar toplam satışların yüzde 40’ını oluşturdu. 11 aylık satışlar satış durumuna göre incelendiğinde ise ikinci el satışların geçen sene aynı döneme göre %35,2 artış, sıfır konut satışlarında ise yüzde 0,8 düşüş görüldü. Yabancılara yapılan konut satışları geçen aya göre %5,6 düşüş, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 24,4 artarak 4 bin 962 oldu. Ocak-Kasım döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 azalarak 36 bin 385 oldu” açıklamasında bulundu