Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Başkanı Raja Kumar, bugün saat 12.00'de Genel Kurul sonuçlarını açıklama nedeniyle bir basın toplantısı düzenleyecek.

FATF 3 yılda bir açıkladığı gri listeyi bugün güncelleyecek. Toplantıda Bakan Şimşek yapılan değişikliklere yönelik sunum gerçekleştirecek ve Türkiye'nin gri listedeki durumu da kesinleşecek.

Uluslararası yatırım fonlarının büyük bir kısmı yasal düzenlemeler nedeniyle gri listedeki ülkelere yatırım yapamıyor. Türkiye'nin listeden çıkması ile birlikte bunların Türkiye'ye yatırım yapabilmesi bekleniyor.