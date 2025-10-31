TÜRKİYE İŞ BANKASI İSTANBUL MARATONU PARKURU

Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu katılımcıları aynı zamanda sıra dışı bir tarih, kültür ve doğal güzellikler deneyimi sunacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, İstanbul Deniz Müzesi, Dolmabahçe Sarayı, Fındıklı Camii, Galata Köprüsü, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Sirkeci Tren Garı, Sepetçiler Kasrı, Topkapı Sarayı, Ahırkapı Sis ve Düdük Feneri, Küçük Ayasofya Camii, Hava Harp Okulu, Gülhane Parkı, Sultanahmet Camii, Ayasofya ve eşsiz Boğaz manzarası maraton parkuruna eşlik edecek.

42K kategorisinde koşacaklar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası girişinden Beşiktaş’a inecek ve buradan sahil hattını izleyerek Galata Köprüsü’ne ulaşacak. Köprüyü geçtikten sonra Sirkeci yönüne dönerek Kennedy Caddesi üzerinden sahil yoluna ilerleyecek koşucular, Sirkeci, Cankurtaran, Kumkapı, Yenikapı, Yedikule, Zeytinburnu ve Bakırköy’den geçip Rauf Orbay Caddesi’ni takip ederek Hava Harp Okulu araç tahliye kapısına kadar devam edecek. Koşucular burada U yapıp yine sahil yolunu izleyerek Gülhane Parkı’na gelecek. Parkın içinden geçen yarış tramvay yolunu takip ederek Sultanahmet Meydanı’nda son bulacak.

15,5K kategorisinde yarış Yenikapı’ya kadar 42K kategorisiyle aynı güzergâhta devam edecek ve finiş Yenikapı’da yapılacak.

Halk Koşusu ve Kurumsal Koşu kategorileri katılımcıları da yine 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası girişinden koşuya başlayacak, Barbaros Bulvarı’nı takip ederek sahile inecek ve Beşiktaş Tüpraş Stadyumu ile Dolmabahçe Sarayı arasında kalan yolda yarışı tamamlayacak.