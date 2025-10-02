Türkiye İş Bankası Müzesi çocuk atölyelerinde tarih ve sanat bir arada

MÜZE HATIRAM

4 Ekim Cumartesi, 12.00Yaş grubu: 5-7 yaş (bir yetişkin eşliğinde)

Türkiye İş Bankası Müzesi’nin birbirinden eğlenceli bölümlerini aileleri ve bir eğitmen eşliğinde gezecek olan çocuklar, bankacılık malzemelerini eski-yeni, geçmiş-gelecek ve benzerlik-farklılık kavramları üzerinden inceleyecekler. Keşfettikleri nesneleri ve mekânları, bilmece bulmaca oyunuyla pekiştirecek katılımcılar müze hatıralarıyla atölyeden ayrılacaklar.

MADALYA

4 Ekim Cumartesi, 14.30 / Yaş grubu: 8-10 yaş 5 Ekim Pazar, 12.00 / Yaş grubu: 5-7 yaş (bir yetişkin eşliğinde)

Müzenin 30 Ağustos’taki Büyük Zaferimize uzanan adımları takip eden “Gün Gün Büyük Zafere Doğru” isimli süreli sergisini aileleriyle gezecek olan çocuklar, bu özel tarihin Kurtuluş Savaşı içindeki önemini öğrenecek ve müzede sergilenen madalyalardan ilhamla kendi madalyalarını tasarlayacaklar.

DÜNYANIN PARASI

5 Ekim Pazar, 14.30Yaş grubu: 8-10 yaş

Paranın tarihinin ve üzerindeki simgelerden yola çıkarak paraların özelliklerinin keşfedileceği bu atölyede Türkiye ve çeşitli dünya ülkelerinin paraları tanıtılacak. Çocuklar Türk lirasının güvenlik özelliklerini, üzerinde yer alan kişileri ve sembolleri yakından tanıyacak, paranın üretim süreci hakkında bilgi edinip dünyadaki farklı para tasarımlarını inceleyecekler. Öğrendiklerini interaktif bir sunum eşliğinde pekiştirecek olan çocuklar kendi para tasarımlarını da hazırlayacaklar.