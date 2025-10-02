Habertürk
Habertürk
        Türkiye İş Bankası Müzesi çocuk atölyelerinde tarih ve sanat bir arada

        Türkiye İş Bankası Müzesi çocuk atölyelerinde tarih ve sanat bir arada

        Eminönü'ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi'nin ekim ayı atölyeleri çocuklara hem tarih ve müzecilik hem de ekonomi ve milli değerler hakkında bilgi edinecekleri zengin bir içerik sunuyor. Müzenin sergilerinden ilham alacak olan çocuklar, madalya, kutlama taçları ve nostaljik kartpostallar gibi farklı tasarımlara imza atarken paranın tarihini ve geçmişten günümüze gelişen iletişim araçlarını keşfediyorlar... İşte program

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2025 - 13:35 Güncelleme: 02.10.2025 - 13:35
        Çocuk atölyelerinde tarih ve sanat bir arada
        MÜZE HATIRAM

        4 Ekim Cumartesi, 12.00Yaş grubu: 5-7 yaş (bir yetişkin eşliğinde)

        Türkiye İş Bankası Müzesi’nin birbirinden eğlenceli bölümlerini aileleri ve bir eğitmen eşliğinde gezecek olan çocuklar, bankacılık malzemelerini eski-yeni, geçmiş-gelecek ve benzerlik-farklılık kavramları üzerinden inceleyecekler. Keşfettikleri nesneleri ve mekânları, bilmece bulmaca oyunuyla pekiştirecek katılımcılar müze hatıralarıyla atölyeden ayrılacaklar.

        MADALYA

        4 Ekim Cumartesi, 14.30 / Yaş grubu: 8-10 yaş 5 Ekim Pazar, 12.00 / Yaş grubu: 5-7 yaş (bir yetişkin eşliğinde)

        Müzenin 30 Ağustos’taki Büyük Zaferimize uzanan adımları takip eden “Gün Gün Büyük Zafere Doğru” isimli süreli sergisini aileleriyle gezecek olan çocuklar, bu özel tarihin Kurtuluş Savaşı içindeki önemini öğrenecek ve müzede sergilenen madalyalardan ilhamla kendi madalyalarını tasarlayacaklar.

        DÜNYANIN PARASI

        5 Ekim Pazar, 14.30Yaş grubu: 8-10 yaş

        Paranın tarihinin ve üzerindeki simgelerden yola çıkarak paraların özelliklerinin keşfedileceği bu atölyede Türkiye ve çeşitli dünya ülkelerinin paraları tanıtılacak. Çocuklar Türk lirasının güvenlik özelliklerini, üzerinde yer alan kişileri ve sembolleri yakından tanıyacak, paranın üretim süreci hakkında bilgi edinip dünyadaki farklı para tasarımlarını inceleyecekler. Öğrendiklerini interaktif bir sunum eşliğinde pekiştirecek olan çocuklar kendi para tasarımlarını da hazırlayacaklar.

        YAŞASIN CUMHURİYET

        25 Ekim Cumartesi, 11.00 / 28 Ekim Salı, 14.30Yaş grubu: 5-7 yaş (bir yetişkin eşliğinde)

        Ailelerin eşlik ettiği bir müze gezisiyle atölyeye başlayacak olan minikler, kuruluşundan bugüne Banka’nın iktisadi ve sosyal gelişimine tanıklık edecekler. Sergi gezisinin ardından Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki kutlamalardan ilhamla kendi kutlama taçlarını hazırlayacaklar.

        CUMHURİYET POSTASI

        25 Ekim Cumartesi, 14.30 / 28 Ekim Salı, 16.00 Yaş grubu: 8-10 yaş

        Cumhuriyet Bayramımızı kartpostal tasarımlarıyla kutlayacağımız bu atölyede çocuklar önce aileleriyle müzeyi gezerek geçmişten günümüze iletişim araçlarını ve onların gelişimlerini keşfedecek. Atölyede nostaljik bir iletişim aracı olan kartpostalı tanıyacaklar ve keçeli boyalarla hazırladıkları 10*15 cm boyuttaki kartpostallarını dönem pulları replikalarıyla süsleyecekler...

        Ücretsiz çocuk atölyelerine kaydolmak için issanat.com.tr’yi ziyaret edebilirsiniz. Atölyeler bireysel olmakla birlikte okul grupları için issanat.com.tr üzerinden ücretsiz rezervasyon oluşturabilirsiniz.

        #İş Sanat
        #türkiye iş bankası müzesi
        #Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi
        #çocuk
