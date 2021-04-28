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Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası, ÇEVİX ve MEXCHANGE ile çalışma kültürünü dönüştürecek

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS),Türkiye'nin en kapsamlı çalışma kültürü dönüşüm hareketi kapsamında, çevik dönüşümü hızlandırma programı ÇEVİX ve yeni performans sistemi uygulaması MEXCHANGE'i, ilk kez iş dünyası ile buluşturdu. MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol,  "Dijital dönüşüm sürecinde çalışma kültürü de dönüşmek zorunda. ÇEVİX ve MEXCHANGE hizmetlerimiz ile Türkiye'nin en kapsamlı çalışma kültürü dönüşüm hareketini başlatıyoruz. ÇEVİX ile şirketlerin tüm departmanlarda, çevik dönüşümü uygulayarak daha rekabetçi olmasını hedeflerken, MEXCHANGE ile şirketlere, performans yönetim sistemlerini yeni nesil bakış açısıyla en baştan kurgulayabilecekleri imkanı sunuyoruz" dedi

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası, ÇEVİX ve MEXCHANGE ile çalışma kültürünü dönüştürecek
'Çalışma kültürü hareketini başlatıyoruz'
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HABERTURK.COM

MESS tarafından düzenlenen, "Değişen Dünya, Dönüşen İş Modelleri" etkinliği, çevrim içi yapıldı. MESS’in iş dünyasına sunduğu iki vizyoner hizmeti anlatan MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, “Dijital dönüşüm sürecinde çalışma kültürü de dönüşmek durumunda. Şirketlerin çevik çalışma modeline geçmesini hızlandıran ÇEVİX programımız ve performans sistemlerini yeni nesil bakış açısıyla ele alan MEXCHANGE ile Türkiye’nin en kapsamlı çalışma kültürü dönüşüm hareketini başlatıyoruz” dedi

Türkiye’nin en kapsamlı “çalışma kültürü dönüşüm hareketi” kapsamında MESS, şirketleri çalışma kültüründe yaşanan dönüşüme hazırlıyor. Şirketlerin çevik çalışma modeline geçmesini hızlandıran ÇEVİX programı ve performans sistemlerini yeni nesil bakış açısıyla ele alan MEXCHANGE uygulaması "Değişen Dünya, Dönüşen İş Modelleri" etkinliğinde iş dünyasıyla buluştu. MESS; dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezi MEXT'i geçtiğimiz yıl hizmete açmıştı. MESS’in iki yeni hizmeti de Türk sanayisinin dönüşümüne öncülük etmek için kurulan MEXT çatısı altında sunulacağı belirtildi

"EN İYİ PARTNERLERLE ŞİRKETLERİN DÖNÜŞÜMÜNE DESTEK OLACAĞIZ"

Dünyadaki trendleri takip etmekle kalmayıp, onlara yön verecek bir iklim yaratmak için de çalıştıklarını ifade eden Akkol, şöyle konuştu:

"İş yapış şekilleri ile müşteri ve çalışan beklentilerindeki hızlı değişim, şirketleri daha hızlı, esnek ve çevik olmaya zorluyor. Şirketlerin değişen taleplere cevap üretebilmesi için iş yapış biçimlerini gözden geçirmesi, daha dinamik ve çevik bir yapıda hizmet vermesi, çalışanlarının performanslarını daha esnek şekilde değerlendirmesi önem kazanıyor. MESS olarak, pek çok ilk ve öncü uygulamanın ardından çalışma kültüründeki dönüşüme de liderlik ediyoruz.

Dijital dönüşüm sürecinde, çalışma kültürü de dönüşmek zorunda. ÇEVİX ve MEXCHANGE hizmetlerimiz ile Türkiye'nin en kapsamlı çalışma kültürü dönüşüm hareketini başlatıyoruz. ÇEVİX ile şirketlerin üretimden pazarlamaya, bilgi teknolojisinden insan kaynakları süreçlerine kadar tüm departmanlarda çevik dönüşümü uygulayarak, daha rekabetçi olmasını hedefliyoruz. MEXCHANGE ile şirketlere performans yönetim sistemlerini yeni nesil bakış açısıyla en baştan kurgulayabilecekleri imkanı sunuyoruz."

MESS Yönetim Kurulu Başkanı Akkol, ÇEVİX ve MEXCHANGE'i, Türk sanayisinin dönüşümüne öncülük etmek için kurulan MEXT çatısı altında sunacaklarını belirterek, "Yerli ve uluslararası en iyi partnerlerden oluşturduğumuz ekosistem ile şirketlerin dönüşümüne destek olacağız. Uygulamalarımız, bilgilendirme, danışmanlık, eğitim, teknoloji ve yazılım desteklerinin tümünü kapsıyor. Çalışma kültürü dönüşümü için tek çatı altında, uçtan uca tüm hizmetlerin sunulması Türkiye'de bir ilk oluyor." dedi.

MURAT ÜLKER VE LEVENT ÇAKIROĞLU DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI

Online olarak gerçekleştirilen "Değişen Dünya, Dönüşen İş Modelleri" etkinliğinde çevik çalışma modeli ve yeni nesil performans sistemi uygulamaları tüm boyutlarıyla ele alındı.

Etkinlikte Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker ve Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu yeni çalışma kültürüne dair ufuk açıcı paylaşımlarda bulundular. Liderler, şirketlerindeki çevik dönüşüm ve yeni nesil performans sistemi deneyimlerini paylaştılar.

Alanında uzman küresel konuşmacıların katıldığı panelde iş modellerinde dönüşüm için yol haritaları paylaşıldı. Panelde çevik yönetim anlayışının öncüsü Scrum.org’un CEO’su Dave West, çevik şirketleri bir araya getiren Business Agility Institute’ün kurucusu Evan Leybourn çevik çalışma ve çevik çalışma prensiplerini benimseyen şirketlerin kazanımları hakkında katılımcılara küresel bir perspektif sundu. Yeni nesil performans sistemlerinin tasarımında dünyada öncü kurumların başında gelen Willis Towers Watson’ın Global Direktörlerinden John Bremen de yeni nesil performans sisteminin yarattığı katma değer hakkında küresel deneyimler paylaştı.

İyi Uygulama Örneklerinin paylaşıldığı panelde ise lider şirketlerin yöneticileri şirketlerinde yaşanan süreçleri aktardı. Panelde Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, Cisco Türkiye Genel Müdürü Didem Duru, TürkTraktör Genel Müdürü ve MESS Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Özüner, Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young, şirketlerindeki başarılı dönüşüm örneklerini ve deneyimlerini paylaştılar.

ÇEVİX İLE "HIZLI OL REKABETÇİ KAL"

Şirketlerin çevik çalışma modeline geçmesini hızlandıran ÇEVİX programı, organizasyonların hızını artırarak rekabetçi olmalarını sağlıyor. ÇEVİX hizmeti geliştirilirken, Türkiye ve dünyada çevik dönüşüm konusunda uzmanlaşmış pek çok farklı program incelendi, çevik yöntemlerle çalışan küresel şirketler detaylı şekilde araştırıldı.

Ayrıca, 100'den fazla kurumla doğrudan görüşme yapılarak, verdikleri hizmetler değerlendirildi.

MESS’in uçtan uca sunacağı hizmetlere ilaveten yerli ve yabancı en iyi partnerlerden oluşturduğu ekosistem ile şirketlerin dönüşümüne destek olunacak. Şirketler ÇEVİX ile çevik dönüşümü üretimden pazarlamaya, bilgi teknolojisinden insan kaynakları süreçlerine kadar tüm departmanlarda uygulayarak daha rekabetçi olacak

MEXCHANGE İLE HEDEFLER ESNEK KURGULANIP, DİNAMİK YÖNETİLİYOR

Çevik yönetim ile organizasyonlar dönüşürken, şirketlerin insan kaynakları süreçlerinde de yeni bir yaklaşımla ilerlemesi gerekiyor. MESS bu ihtiyaca cevap üretmek için çevik dönüşümü yeni nesil performans sistemi ile destekleyecek bir hizmet tasarladı.

MEXCHANGE, etkili hedef koyma yöntemi OKR (Objectives and Key Results) felsefesi temelinde, performans yönetimini, yeni nesil bir bakış açısıyla ele alıyor. Danışmanlık, bilgilendirme, eğitim ve yazılım destekleri bütünsel olarak veriliyor.

MEXCHANGE ile şirketlere, performans yönetim sistemlerini en baştan kurgulayabilecekleri bir hizmet sağlanıyor. Mobil platform üzerinden uygulanabilen sistem sayesinde hedefler, esnek şekilde kurgulanıp yıl içerisinde dinamik olarak yönetilebiliyor. Hedeflerin belirlenmesi ve takibine şeffaflık getiriliyor. Ekipler arası geri bildirimle, yıl sonu ile sınırlı kalmayan performans ve gelişim takibi yapılıyor. Ekiplerin kariyer gelişimi ön plana alınıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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