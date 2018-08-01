Capital 500
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Türkiye'nin 500 büyük şirketi açıklandı!

Capital Dergisi, bu yıl 21’ncisini hazırladığı Türkiye’nin 500 büyük şirketini ortaya koyan Capital500 araştırmasını ağustos sayısında yayınladı. Buna göre listenin ilk sırasında Tüpraş yer alırken, onu THY ve Petrol Ofisi takip etti

01.08.2018 - 14:53 | Güncelleme:

Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin ciroları nominal olarak yüzde 31,0, reel olarak da yüzde 18,3 büyüdü. Şirketlerin kârı da nominal yüzde 67,1, reelde de yüzde 50,8 arttı. Milyar TL cirolu şirketler kulübü 68 yeni şirketin katılımıyla 302’ye yükseldi.

Listenin ilk sırasında 53 milyar 948 milyon 110 bin TL ciroyla Tüpraş yer alıyor. Onu ikinci sırada 39 milyar 779 milyon TL ciroyla THY, üçüncü sırada ise 38 milyar 515 milyon 999 bin TL ciroyla Petrol Ofisi izliyor.

Türkiye ekonomisi, 2017’de kaydettiği yüzde 7,4’lük büyüme oranı ile OECD ülkeleri içinde yüzde 8,4 büyüyen İrlanda’dan sonra en hızlı büyüyen ülke oldu. Dünyadaki büyüme trendinin ülkemize olumlu yansımasının yanı sıra içerde büyümenin en büyük tetikleyicisi olarak Kredi Garanti Fonu uygulaması ve ekonomik faaliyeti desteklemeyi hedefleyen teşvikler öne çıktı.

2016 yılında nominal olarak yüzde 10,2 büyüme yaşayan Capital500 şirketlerinin toplam cirosu, 2017 yılında yüzde 31,0 oranında büyüyerek son 10 yılın en ciddi artışını sergiledi. Reel anlamda da 2016’da yüzde 2,3’lük büyüme yaşayan Capital500 cirosu, geçtiğimiz yıl yüzde 18,3’lük büyüme yakaladı. Bu oran da 2011’den itibaren yaşanan en yüksek büyüme oranı.

KÂRLILIK REKOR KIRDI

2017 yılının olumlu finansal sonuçları kârlılıkta da kendini net olarak gösteriyor. Her ne kadar seçim öncesinin belirsizliği, kurlardaki dalgalanmalar, yükselen enflasyon ve girdilerdeki maliyet artışları yıl boyunca şirketlerin gündemlerindeki yerini korusa da en çok kâr konusunda hassas olan şirketler, bu yaklaşımlarının meyvelerini topladı.

2016 yılında Capital500’de nominal olarak kârlılık yüzde 11 oranında artış kaydederken, 2017’de bu artış yüzde 67,1’e çıktı. Bu son 10 yılı baz aldığımızda da en yüksek artış.

Reele baktığımızda aynı artışı görmek mümkün. 2016’da reelde yüzde 2,7 oranında yükselen Capital500 şirketlerinin toplam kârı, 2017’de yüzde 50,8 arttı.
Zarar açıklayan şirketlerin sayısında da düşüş dikkat çekiyor. 2016’da 317 şirket kârını açıklarken 2017’de 311 şirket kârını paylaştı. Ancak 2016’da 317 şirketten 56’sı zarar ederken, bu yıl 311 şirketten sadece 34’ü zarar yazdı.

DEVLERİN PAYI DEĞİŞTİ Mİ?

Capital500’ün zirvesinde son 5 yıldır devlerin payı giderek düşüyordu. İlk 10 şirketin toplam cirodan aldığı pay 2009 yılından 2012’ye yüzde 25’de sabitlenmişken devam eden yıllarda 1’er puanlık düşüşle 2016’da yüzde 21’e gerilemişti. 2017 yılında devler cirodan yine yüzde 21 pay alarak listedeki yerlerini korumuş oldu.

2017’da Capital500’ün zirvesinde de bir değişiklik olmadı. Tüpraş yine ciroda en büyük şirket olarak birinciliği bırakmadı. Ancak ikinci ve üçüncü oyuncu yer değiştirdi. 2016 listesinin ikincisi OMV, 2017’de el değiştirince bu kez Petrol Ofisi olarak listede üçüncü olarak kendine yer buldu. Türk Hava Yolları da üçüncülükten ikinciliğe atılım yaptı. Bu değişimle birlikte aslında 5 yıl sonra ilk kez ilk 3 listesindeki oyuncuların yeri değişmiş oldu.

Listenin ilk 10’unda yer alan dev oyuncular arasında geçtiğimiz yıl bir değişim yaşanmazken bu yıl değişim var. 2016 yılında Capital500’de 10’uncu sırada yer alan Turkcell 2017’de 13’üncü sıraya geriledi. Bir önceki yıl 14’üncü sırada yer alan Ereğli Demir Çelik ilk 10’a 9’uncu sıradan giriş yaptı.

Zirvede ağırlığını hissettiren sektör yine enerji oldu. 10 dev oyuncudan 4’ü enerji sektöründe faaliyet gösteriyor.

EN BÜYÜK 20 FİRMA


CAPITAL500’DE DİKKAT ÇEKENLER

- Capital500 ligine 70 yeni şirket katıldı.
- Giriş bariyeri 152,9 milyon dolardan 162,2 milyon dolara çıktı.
- Listenin zirvesi ile en altı arasındaki gelir makası daraldı.
- Zirvedeki ilk 2 oyuncu arasındaki gelir makası açıldı.
- 2017’de “Milyar TL’lik” kulübüne 68 yeni şirket katıldı. 2016’da bu sayı 23’tü.
- Milyar TL’lik kulübün üye sayısı 234’ten 302’ye yükseldi.
- 2017’de 14 şirket üç haneli büyüdü. 2016’da 9 şirket üç haneli büyümüştü.
- 381 şirket çift haneli büyüme kaydetti. 2016’da 265 şirket çift haneli büyümüştü.
- 500 şirketten 30’u ciroda küçüldü. 2016’da bu sayı 90’dı.
- 500 şirketten 189’u kârını açıklamamayı tercih etti.
- 2017’da kâr bilgisi veren 311 şirketten 34’ü zarar açıkladı.
- 31 şirket 10 milyar TL’nin üzerinde ciro kaydetti. 2016 yılında bu sayı 21’di.
- 15 şirket 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı. 2016’da bu rakam 13’tü.

 

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Yorumlar 1
  • Misafir 3 dakika önce
    olsun. kriz var :)
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