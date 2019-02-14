Merkez Bankası aralık ayı Ödemeler Dengesi rakamlarını açıkladı. Buna göre Türkiye'nin başına bela olan cari denge rakamı 3 ay fazla verdikten sonra aralıkta tekrar 1.4 milyar dolar açık verdi. Yıllık açık 33 milyar dolardan 27.6 milyar dolara geriledi. Bu rakam cari açığın ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırırken azalsa bile var olan açığın finansmanının yüzde 77'sinin kaynağı belirsiz para olarak adlandırılan Net Hata Noksan kaleminden kaynaklandığı görüldü. Merkez Bankası'nın ülkeye girdiği veya çıktığı halde nereden geldiğini sadece tahmin ettiği bu tutar ekonominin zora girdiği dönemlerde genellikle artıyor. 2018'de de Net Hata ve Noksan kaleminin önceki yıl 614 milyon dolarken 21,2 milyar dolara yükseldiği gözden kaçmadı.
AÇIĞIN YÜZDE 77'SİNİ KARŞILADI
Net Hata ve Noksan kaleminden gelen para 27,6 milyar dolarlık açığın yüzde 77'sinin bu kaynağı belirsiz para tarafından finanse edildiğini ortaya koyuyor. 2018'de Türkiye dış ticaret kaynaklı 41 milyar dolar açık açık verdi. Hizmet gelirleri ve yatırım giderleri ile bu tutar 28,5 milyar dolara kadar indi. Geçen yıl Türkiye'ye 13.1 milyar dolarlık doğrudan yatırım geldi fakat 3,6 milyar dolarlık doğrudan yatırım da çıktı. Hisse senedi ve tahvil yatırımlarını içeren portföy yatırımları tarafında yaklaşık 3 milyar dolarlık net çıkış oldu. Kredi, mevduat olarak da 10,5 milyar dolar düzeyinde azalma meydana geldi. Açığı kapatmak için Türkiye'nin rezervi de 10,4 milyar dolar azalırken açığın bir kısmı da rezervlerden karşılanmış oldu.
GARDAŞ DESTEĞİ GELDİ
2018'de Türkiye'ye doğrudan yatırım yapan ülkelerin başında Hollanda gibi görünse de aslında Azerbaycan ipi göğüsledi. Çünkü diğer ülkelerin şirketleri de vergi avantajı nedeniyle Hollanda da konuşlanmış holding merkezleri üzerinden işlem yaptıkları için bu ülkeden yapılan yatırım fazla gibi görünüyor. Yani bu ülke kaynaklı gibi görünen yatırımlar aslında başka ülke kaynaklı olabiliyor. Yine de Hollanda'dan Türkiye'ye geçen yıl yapılan yatırım 833 milyon son 16 yılda ise 24,6 milyar dolar oldu. İkinci gibi görünün kardeş ülke Azerbaycan aslında 2018'de Türkiye'ye en fazla yatırım yapan ülke oldu. Bu ülkeden yapılan yatırım tutarı 516 milyon dolar, toplamda ise 6,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.
EN ÇOK YATIRIM HOLLANDA'DAN
|En çok yatırım Hollanda'dan
|Hollanda
|23,802
|833
|24,635
|Azerbaycan
|5,913
|516
|6,429
|İtalya
|3,095
|509
|3,604
|Avusturya
|10,060
|465
|10,525
|ABD
|11,327
|446
|11,773
|TOPLAM DÜNYA
|148,109
|6,534
|154,643
CARİ AÇIK 27,6 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ
|2017 Ocak-Aralık
|2018 Aralık
|2018 Ocak-Aralık
|CARİ İŞLEMLER HESABI
|-47,347
|-1,437
|-27,633
|İhracat
|166,159
|14,320
|174,742
|İthalat
|225,114
|16,003
|216,327
|Mal Dengesi
|-58,955
|-1,683
|-41,585
|Hizmet Gelirleri
|43,667
|2,919
|47,813
|Hizmet Giderleri
|23,729
|1,851
|23,043
|Mal ve Hizmet Dengesi
|-39,017
|-615
|-16,815
|Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|4,959
|616
|6,132
|Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler
|16,003
|1,574
|17,827
|Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi
|-50,061
|-1,573
|-28,510
|İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|2,714
|136
|877
|SERMAYE HESABI
|17
|-1
|58
|FİNANS HESABI
|-38,509
|519
|3,975
|Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|2,701
|365
|3,637
|Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|11,546
|1,168
|13,163
|Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi
|-394
|862
|3,175
|Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu
|24,082
|-978
|164
|Hisse Senetleri
|3,192
|143
|-908
|Borç Senetleri
|20,890
|-1,121
|1,072
|Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|8,095
|-2,801
|10,947
|Merkez Bankası
|0
|0
|0
|Genel Hükümet
|-322
|104
|110
|Bankalar
|6,663
|-2,148
|7,317
|Diğer Sektörler
|1,754
|-757
|3,520
|Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|13,283
|-2,283
|457
|Merkez Bankası
|550
|-498
|4,366
|Genel Hükümet
|-1,367
|-51
|-835
|Bankalar
|4,092
|-2,487
|-12,124
|Diğer Sektörler
|10,008
|753
|9,050
|Cari, Sermaye ve Finans Hesapları
|-8,821
|-1,957
|-31,550
|NET HATA VE NOKSAN
|614
|2,817
|21,173
|GENEL DENGE
|8,207
|-860
|10,377
|REZERV VARLIKLAR
|-8,207
|860
|-10,377
|Resmi Rezervler
|-8,207
|860
|-10,377
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.