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        Haberler Dünya Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız: Filistin tam üye olmayı hak ediyor

        Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız: Filistin tam üye olmayı hak ediyor

        Filistin'in Birleşmiş Milletler'e (BM) tam üyeliğinin BM Güvenlik Konseyi'nde tekrar görüşülmesi talep edilen karar, 10 Mayıs'ta 143 "evet" oyuyla kabul edildi. Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız oylamanın, uluslararası toplumun ortak tutumunu ortaya koyduğunu söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 19:28 Güncelleme: 13.05.2024 - 19:28
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        "Filistin tam üye olmayı hak ediyor"
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        Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, "Filistin, BM'ye tam üye olmayı ve uluslararası toplumun eşit üyesi olarak muamele görmeyi hak ediyor." dedi.

        Yıldız, BM Genel Kurulu'nda düzenlenen acil özel oturumda konuştu.

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        BM Genel Kurulu'nda 10 Mayıs'ta Filistin'in BM'ye tam üyeliğinin BM Güvenlik Konseyi'nde tekrar görüşülmesi talep edilen kararın 143 "evet" oyuyla kabul edilmesinin uluslararası toplumun ortak tutumunu ortaya koyduğunu ifade eden Yıldız, Türkiye'nin bu tarihi karara ortak sunuculuk yapmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

        "ÖNEMLİ BİR MİHENK TAŞI"

        Büyükelçi Yıldız, "Kararın kabulü, sadece Filistin'in devlet kurma yolunda önemli bir mihenk taşı temsil etmiyor. Aynı zamanda BM Güvenlik Konseyi ve uluslararası toplumun sesi arasındaki artan farklılığı ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

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        Gazze ve Batı Şeria'da durumun ciddiyetini koruduğuna işaret eden Yıldız, "Filistin halkı, uluslararası hukuka hiçbir şekilde saygı duyulmadan, vicdansızca hedef alınıyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Yıldız, Refah'ta artan gerginliğin çok endişe verici olduğuna dikkati çekerek, Gazze'de bulunan toplu mezarların da durumun ciddiyetini gösterdiğini söyledi.

        Gazze'de insani yardım operasyonlarının bel kemiği olan BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) siyasi ve fiziksel saldırı altında olduğunu belirten Yıldız, Gazze halkının korkunç derecede açlık çektiğini, UNRWA'ya yönelik saldırıların acıları artıracağını ve tüm bölgeyi istikrarsızlaştıracağını ifade etti.

        Büyükelçi Yıldız, "Bu benzeri görülmemiş insani trajediye rağmen insan eliyle oluşturulan kıtlığı ve akan kanı durduramamak bir felaket ve utanç verici." dedi.

        Uluslararası toplumun taleplerinin en başından beri belli olduğunu kaydeden Yıldız, bunları acil ateşkes, engelsiz insani yardım ve zorla yerinden edilmenin sonlandırılması olarak sıraladı.

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        Yıldız, BM Genel Kurulu ve BM Güvenlik Konseyi'nin ateşkes talep edilen kararlarının uygulanmadığına dikkati çekerek, aynı zamanda Uluslararası Adalet Divanı'nın ihtiyati tedbir kararlarının da ihlal edildiğini dile getirdi.

        "BM ŞARTI'NIN EN AĞIR İHLALLERİ GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE GERÇEKLEŞİYOR"

        "BM Şartı'nın en ağır ihlalleri Gazze'de, gözümüzün önünde gerçekleşiyor." diyen Yıldız, buna BM ve BM Şartı'na yönelik hakaretlerin eşlik ettiğini kaydetti.

        Uluslararası toplumun bu hukuksuzluk ve cezasız kalma durumunu sonlandırma görevi olduğunun altını çizen Yıldız, "BM Güvenlik Konseyi'ne, ateşkesle başlayarak, acil adım atma çağrısında bulunuyoruz." dedi.

        Yıldız, Gazze'deki vahşetin hemen sonlanması gerektiğini ve tekrarlanmaması için sürdürülebilir, iki devletli çözümün şart olduğunu söyledi.

        Türkiye'nin Filistin'in BM'ye tam üyeliğini desteklediğini kaydeden Yıldız, bu adımın Filistinlilerin egemenlik ve bağımsızlık hedeflerine ulaşmalarını sağlayacağını ve iki devletli çözüme ivme kazandıracağını söyledi.

        Yıldız, "Filistin, BM'ye tam üye olmayı ve uluslararası toplumun eşit üyesi olarak muamele görmeyi hak ediyor." dedi.

        İki devletli çözüm vizyonunun daha fazla ertelenmemesi gerektiğini ifade eden Yıldız, BM Genel Kurulu'ndaki kararla üyelerin çoğunun Filistin'in BM üyeliği için kriterleri yerine getirdiğini kabul ettiğini, BM Güvenlik Konseyi'nin de çoğunluğunun zaten tam üyeliği desteklediğini gösterdiğini anımsattı.

        Yıldız, BM Güvenlik Konseyi'ne iki devletli çözüm temelinde siyasi çözüm yolunda somut adım atma çağrısında bulunarak, Filistin delegasyonunun BM Genel Kurulu toplantılarına katılma hakkı kazanmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Birleşmiş Milletler
        #Filistin
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