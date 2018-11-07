Ordu'nun Gülyalı ilçesinde yapımı süren Çikolata Park Projesi'nin, yüzde 80'i tamamlandı. Kentin turizm ve ekonomik yapısına önemli katkı sağlaması planlanan proje kapsamında, Türkiye'nin en önemli ürünlerinden fındığın kullanıldığı çikolatanın imalat ve satış noktaları yapılıyor.

Deniz kenarındaki projede, fındığın tarihini yansıtan müzenin yanı sıra seyir terası, çocuk oyun parkı ile sportif alanlar, restoran, düğün salonları ve çok amaçlı salon da yer alacak. Çikolata Park Projesi'nin, yılbaşında tamamlanması ve nisan veya mayıs ayında da hizmete girmesi hedefleniyor.





Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, projeyi yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında Gülyalı Belediye Başkanı Talip Şen ile yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Tekintaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem Karadeniz hem de Ordu için çok özel bir mekan oluşturulduğunu söyledi.

Yeme içme ve çikolata üretim mekanları, nikah salonları, çok amaçlı salonlar olmak üzere çok geniş bir yapının ortaya çıkacağını belirten Tekintaş, kır düğünü yapılabilecek özel mekan, halı saha, basketbol sahası, yeşil alan, yürüme yolları, denize açık iskele, yaklaşık 300 araçlık otoparkın da içinde bulunduğu alanın, günübirlik hayatın geçirilebileceği özel mekanlardan biri olacağını ifade etti.

Tekintaş, 2014 sonunda yapımına başlanan projenin, neredeyse kullanabilecek noktaya kadar geldiğine dikkati çekerek, proje içerisinde fındığa ilişkin müze oluşturulmasının da hedeflendiğini dile getirdi.

İSTİHDAMA DA KATKI SUNACAK

Projenin en güzel yerlerinden biri olacak ve sahile açık, her yeri görebilecek bir seyir terası da inşa edildiğini bildiren Tekintaş, "Bu yapıyı yılbaşına kadar hayata geçirmeyi hedefliyoruz. İnşallah nisan, mayıs ayı itibarıyla hem hizmet sunumu hem de mekanların güzellikleri ortaya çıkmış olacak." dedi.

Tekintaş, sosyal hayata katkı sunacak projenin, aynı zamanda ekonomik katkısının da önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Temel ürünlerinden biri fındık olan çikolatanın burada en iyi şekilde yapımını ve sunumunu sağlayacak bir alan inşa ediliyor. Diğer taraftan da asıl olan istihdamdır. İstihdam açısından da bakınca hem üretim hem satış sürecinde çok sayıda arkadaşımız çalışacak. 70'in üzerinde kişinin çalışacağı bir mekan olacak. Dolayısıyla Gülyalı'daki kardeşlerimize de teknik olarak gıda mühendisi, makine mühendisleri gibi birçok kişiye katkı sunacak. Diğer taraftan da sosyal amaçlı olduğu için bir yandan sportif faaliyetlere de katkı sunabilecek bir alana dönecek."

"TURİZM YÖNÜNDEN ÖNEMLİ KATKISI OLACAK"

Gülyalı Belediye Başkanı Şen ise projenin, kısa sürede açılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Söz konusu projenin, turizm yönünden katkısının önemli olacağı düşüncesini paylaşan Şen, şunları söyledi:

"Yerli ve yabancı bütün turistlerimizi burada ağırlamaktan onur duyacağız. Çünkü havalimanının hemen yakınında olması, bir tarafında da uluslararası kara yolunun geçmesi buraya turizm yönünden gerekli katkıyı sunacağına inanıyoruz. Küçük de olsa butik otellerimiz hizmete giriyor. Yakın zamanda da bir tane açılacak. Yine bu tür talepler var. Onları da değerlendiriyoruz. İnşallah gelecekte biz hak ettiğimiz ve beklenti içinde olduğumuz turizmden gerekli katkıyı alacağız."





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