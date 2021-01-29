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Türkiye Sigorta 2020 yılını lider kapattı

Türkiye Sigorta, hayat dışında 8 milyar 887 milyon lira prim üretimi ve yüzde 13,04'lük pazar payı; hayat tarafında ise 3 milyar 993 milyon lira prim üretimi ve yüzde 27.67 oranındaki pazar payı ile 2020 yılını sektör lideri olarak tamamladı. Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Atilla Benli, "Gücünü adından alan, Eylül 2020’de Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yapılan lansmanla yolculuğuna başlayan şirketimizin sektör liderliği her geçen gün güçlenerek pekişirken, 2021’de Türkiye’nin yarınları için daha büyük işlere imza atmak üzere bize güç veriyor" dedi.

Türkiye Sigorta 2020 Yılını Lider Kapattı
HABERTURK.COM

Türkiye Sigorta, prim üretiminde 2020 yılını sektör lideri olarak kapattı. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından yayınlanan 2020 yılı 12 aylık sektör istatistikleri sonuçlarına göre, Türkiye Sigorta 60 şirketin faaliyet gösterdiği Türk sigorta sektöründe hayat dışında 8 milyar 887 milyon lira ve yüzde 13,04 oranında pazar payı; hayat tarafında ise 3 milyar 993 milyon lira ve yüzde 27.67 oranındaki pazar payı ile sektörün zirvesinde yer aldı.

Türkiye Sigorta; prim üretimini 2019 yılına göre 2020 yılında hayat dışı alanda yüzde 24,04; hayat branşında da yüzde 11,94 oranında büyütme başarısı gösterdi. Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Atilla Benli, "Gücünü adından alan şirketimizin 83 milyona ulaşma hedefiyle çıktığı yolculuğundaki başarısının altında 38 bölgede 2 bin 500 çalışanımız ve 7 bin 500 dağıtım kanalımızın özverili şekilde çalışması yatıyor" diye konuştu.

ÖNCÜ VE YAPICIYIZ

"Tüm çalışan ve paydaşlarımıza elde edilen bu başarı için teşekkür ediyorum" diyen Atilla Benli sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye Sigorta olarak öncü, piyasa yapıcı bir rol oynarken, bu amacımızın sonuçlarını 2020 yılı üretim verilerimizde çok net bir şekilde görüyoruz. Türkiye Sigorta adımızla ilk poliçemizi ülkemiz tarihinin en büyük doğal gaz keşfi Sakarya Gaz Sahası'ndaki Tuna-1 kuyusuna yaptık. Ardından toplam değeri 280 milyon doları aşan milli haberleşme uydularımız Türksat 3A, Türksat 4A ve Türksat 4B'yi sigortaladık. Ülkemizin büyük yatırımlarının da, insanımızın hayal ve değerlerinin sigorta güvencesinin altında da Türkiye Sigorta adı yer alıyor."

Türkiye Sigorta’nın ülkemizin büyük yatırımlarının güvencesi olmaya devam edeceğine vurgu yapan Benli, "Bu, bizim için en öncelikli konu, olmazsa olmazımız. Bu konuda hem kapasitemizi hem gücümüzü artırarak Türkiye’nin yerli ve milli duruşunda, Türkiye Sigorta olarak biz de yerimizi alacağız. Bu bize büyük sorumluluk yüklerken sektörde yapıcı rekabeti artırmamıza da katkı sağladı. Aldığımız sorumluluğun rakamlarımıza sonuç olarak yansıdığını gördükçe işimizi hedeflediğimiz şekilde yapmanın gururunu da yaşıyoruz." dedi.

HEDEF TÜM BRANŞLARDA LİDERLİK

Türkiye Sigorta’nın sektörde yapıcı rekabeti artırdığının da altını çizen Benli, "Türkiye Sigorta olarak tüm branşlarda liderliği hedefliyoruz. 2020 yılını Mühendislik branşında %253,8’lik büyüme ve %25,6’lık pazar payı; Genel Zararlar branşında %59,1’lik büyüme ve %41,1’lik pazar payı; Yangın ve Doğal Afetler branşında %30,5’lik büyüme ve %16,3’lük pazar payı; Devlet Destekli Tarım Sigortaları branşında %33,6’lık büyüme ve %58,4’lük pazar payı ile sektör lideri olarak tamamladık. Ayrıca 2020 yılında kaza ve hava araçları sorumluluk branşlarında da sektör liderliğimizi devam ettirdik.. Bu olumlu tablonun yanında, şirket stratejimizin önemli bir parçası olan sağlık branşında %61,7; Genel Sorumluluk branşında %69,8; Kredi branşında ise %129,9 gibi yüksek büyüme oranlarına ulaşmak bizleri mutlu etti. Birleşmenin yarattığı sinerji alanlarının harekete geçirilmesi ve doğru yönetişim hamleleri sayesinde 2020 yılında yakaladığımız bu ivmeyi önümüzdeki yıllarda da artırarak, hem bölgemizde hem de yakın coğrafyamızda global bir sigorta şirketi olma hedefimize hızla koşmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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