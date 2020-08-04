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Türkiye Sigorta Birliği'nden (TSB) yapılan açıklamaya göre, 1 Mayıs 2015'ten bu yana TSB'nin Genel Sekreterlik görevini yürüten Mehmet Akif Eroğlu, görevini bugün itibarıyla Özgür Obalı'ya devretti.

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olan Özgür Obalı, University of Birmingham’da Uluslararası Bankacılık ve Finans üzerine yüksek lisansını tamamladı. İş Bankası ve Türkiye Finans A.Ş. gibi kurumlarda Müfettişlikten Teftiş Kurulu Başkanlığına çeşitli görevlerde bulundu. 2012 – 2016 yılları arasında Vakıf Emeklilik’te İnsan Kaynakları, Destek Hizmetleri, Satış Sonrası Hizmetler, Pazarlama, Operasyon ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Obalı, Şubat 2016 – Temmuz 2020 arasında Vakıf Emeklilik Genel Müdürlüğü görevini yürüttü. Özgür Obalı evli ve iki çocuk babasıdır.