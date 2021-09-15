AA

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlenen bilgilere göre, ocak-ağustos döneminde yabancılara 30 bin 849 konut satıldı.

Bu konutları toplamda 31 bin 242 yabancı satın alırken, bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 50 artış gösterdi.

Satılan konut sayısıyla satın alan yabancı uyrukluların sayısı arasındaki fark, aynı konutu farklı uyruklu kişilerin satın almalarından kaynaklandı.

EN ÇOK IRAKLILAR KONUT ALDI

Yılın 8 ayında en çok konut satın alan yabancı uyruklular 4 bin 631 ile Iraklılar oldu.

Bu ülke vatandaşlarını, 4 bin 600 kişi ile İranlılar, 2 bin 575 kişi ile Ruslar ve 1819 kişi ile Afganistanlılar takip etti.

EN FAZLA ARTIŞ HIZI ABD VATANDAŞLARINDA GÖRÜLDÜ

Ocak-ağustos döneminde uyruk bazında en fazla konut satış artış hızı yüzde 254 ile ABD vatandaşlarında görüldü. Geçen yılın aynı döneminde Türkiye'den konut satın alan ABD vatandaşı sayısı 246 iken bu yılın aynı döneminde söz konusu sayı 871'e çıktı.

Bu ülke vatandaşlarını yüzde 156 artışla Pakistanlılar, yüzde 155 yükselişle Kazakistanlılar ve yüzde 151 artışla Sudanlılar izledi.

Bu dönemde, Türkiye'den konut alan Çin uyrukluların sayısı ise yüzde 5,6 azalarak 575'ten 543'e geriledi.

Uyruklarına göre Türkiye'den konut alan yabancıların sayısı şöyle: