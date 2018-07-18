Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 yılı Mayıs ayı ’Uluslararası Yatırım Pozisyonu Verileri’ni açıkladı.Buna göre, 2018 yılı Mayıs sonu itibariyle, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2017 yılı sonuna göre yüzde 0,5 oranında azalışla 231,6 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 8,6 oranında azalışla 632,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2017 yıl sonunda eksi 459,2 milyar dolar iken 2018 Mayıs sonunda eksi 401 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2017 yıl sonuna göre yüzde 0,4 oranında azalışla 107,3 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 3,3 oranında azalışla 74 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları, 2017 yıl sonuna göre yüzde 10,8 oranında azalışla 31,2 milyar dolar oldu.
Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2017 yıl sonuna göre yüzde 26,3 oranında azalışla 139,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Portföy yatırımları 2017 yıl sonuna göre yüzde 9,4 oranında azalarak 161 milyar dolar oldu. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2017 yıl sonuna göre yüzde 24,7 oranında azalışla 39,1 milyar Dolar olurken, yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 20,2 oranında azalışla 24,7 milyar Dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 3,8 artışla 46 milyar Dolar seviyesinde gerçekleşti.
Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2017 yıl sonuna göre yüzde 2,1 oranında artarak 332 milyar Dolar oldu. Yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2017 yıl sonuna göre yüzde 3,4 oranında artışla 37,8 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 4,3 oranında artarak 13,7 milyar dolar oldu. Bankaların toplam kredi stoku yüzde 0,4 oranında azalışla 94,4 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 2,7 oranında artışla 111 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
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