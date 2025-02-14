TürkTraktör, bu yıl 160 milyon dolar yatırım yapacak

TürkTraktör, 2024 yılında yurt içi pazara 31 bin 974 adet traktör satışı yaparken, ihracatta ise 12 bin 516 adede ulaştı. Traktör pazarında New Holland ve Case IH olmak üzere iki markasıyla yüzde 46,2 payı olan TürkTraktör, pazar liderliğini kesintisiz olarak 18. yıla taşıdı. Traktör pazarındaki etkisini tarımsal ekipman üretimi alanına da taşımak isteyen TürkTraktör, 2024 yılında Kayhan Ertuğrul Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve bağlı ortaklığı Kayhan Ertuğrul Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş ile Terramak Tarım Makinaları Dış Ticaret A.Ş.’nin paylarının tamamının devralınmasına ilişkin olarak Pay Alım Satım Sözleşmesi imzaladı. Sürecin tamamlanması için Rekabet Kurumu’nun onayı bekleniyor. Erenler fabrikasında yer alan kabin montaj hattını da bu süreçte güçlendiren TürkTraktör, yeni kabin iskelet üretim tesisini de 2024 yılı sonunda deneme üretimine başlattı.

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76 YILLIK ŞİRKETİ SATIN ALIYOR

Kayhan Ertuğrul şirketinin yüzde 100’ünü almak için hisse alım sözleşmesi imzaladıklarını da belirten TürkTraktör CEO'su Matthieu Séjourné, bu satın alma ve diğer yatırımlarla bu yıl yaklaşık 150 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını söyledi. 1949 yılında Burdur’da ilk üretim tesisini kuran Kayhan Ertuğrul, balya, silaj ve hasat makinaları üreticisi.

Séjourné, “2024 yılında tarımsal ekipman üretimi alanında sektörünün öncü şirketlerinden Kayhan Ertuğrul Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve bağlı ortaklığı Kayhan Ertuğrul Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Terramak Tarım Makinaları Dış Ticaret A.Ş.’nin paylarının tamamının devralınmasına ilişkin olarak Pay Alım Satım Sözleşmesi imzaladık. Sürecin tamamlanması için Rekabet Kurumu’nun onayı bekleniyor. Bu atılımla birlikte mekanizasyon tarafındaki üretim gücümüzü ve liderliğimizi modern tarım ekipmanları üretimi ve pazarlama alanına da genişleterek, rekabet gücümüzü ve üstün hizmet kalitemizi daha da yukarılara taşıyacağız” açıklamasını yaptı.

ZİRAAT BANKASI ETKİSİ

Matthieu Séjourné, 2023'te pandemiden çıkış yılında traktör satışlarının zirve yaptığını ve geçen yıl ise yüzde 21'lik bir gelir kaybı olduğunu ifade ederek 2023'te 84 milyar lira olan gelirin 2024'te 67 milyar liraya indiğini ve 'normalleşme' olarak adlandırdığı bu sürecin 2025'te de devam etmesini beklediklerini dile getirdi. Matthieu Séjourné, bu düşüşte Ziraat Bankası'nın çiftçilik belgesine sahip olanlara eskiden her yıl verdiği teşviki 5 yılda bir olarak değiştirmesinin etkisinin olduğunu belirtti. Banka şimdiye kadar çiftçilere politika faizinin yarısın kadar bir tutarda traktör kredisini her yıl veriyordu. Séjourné, bu durum nedeniyle çiftçilere yardımcı olmak için yıllık yüzde 41,42 düzeyinde faizle TT Finans kredisi alınmasını sağladıklarını ifade etti.