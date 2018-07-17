Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her sene 2 kere gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (TUS) 2. dönemi için heyecan sürüyor. 28 Haziran - 05 Temmuz 2018 tarihleri arasında başvuru yapan adaylar, sınavın yapılacağı tarihi beklemeye başladı. Bugün ise geç başvurular alınıyor. Peki, TUS sınavı ne zaman? İşte 2018 TUS 2. dönem sınavı tarihi...

2018 TUS SINAVI NE ZAMAN?

2018 TUS 2. dönem sınavı 12 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirilecek.

Temel Tıp Bilimleri Testi saati ve süresi: 10.15, 150 dakika

Klinik Tıp Bilimleri Testi saati ve süresi: 14.45, 150 dakika

SINAVIN UYGULANMASI NASIL OLACAK?

Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların, sınav saatinden en az 1 saa t önce girecekleri binanın önünde hazır bulunmaları gerekmektedir. Adaylar, sabah oturumunda saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına , sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacakl ardır.

Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır.

Adaylar, sınav salonuna ilgili sınava ait Sınava G iriş Belgeleri ve nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportları kontrol edilerek alınacaklar, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacaklardır. Yerine oturan aday Sınava Giriş Belgesi ile nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunu sırasının üzerine koyacaktır. Salondaki görevliler ilk iş olar ak adayların tek tek kimlik kontrollerini yapacaklar ve sınava giriş belgelerini toplayacaklardır. Gerekli kimlik kontrolleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara okuyacak, üzerinde adayın fotoğrafı, T.C. Kimlik/Y.U. Numar ası, adı ve soyadı bulunan cevap kâğıtları (Her aday, sınavda kendi fotoğrafının ve kendi kimlik bilgilerinin bulunduğu, kendisine ait cevap kâğıdını kullanmak zorundadır. Başka bir adaya ait cevap kâğıdını kullanan adayın sınavı geçersiz sayılır.) ile iç inde iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete bulunan kutuların dağıtılmasını sağlayacaktır.

Cevap kâğıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra soru kitapçıkları dağıtılacaktır. Adaylar, kendilerine verilen soru kitapçıklarında y er alan sayfaların baskısını hızlıca kontrol ettikten sonra, soru kitapçığının kapağı üzerindeki T.C. Kimlik/Y.U. Numarası, adı, soyadı, salon no. ile sıra no. bilgilerini dolduracaklar ve soru kitapçık numarasını cevap kâğıdında "Soru Kitapçık Numarası" a lanına yazıp kodlayacaklardır. Bu işlemin doğru ve eksiksiz olarak yapıldığı, hem soru kitapçığının hem de cevap kâğıdının ilgili alanında yine aday tarafından onaylanacaktır. Cevap kâğıdı üzerine soru kitapçık numarasının doğru ve eksiksiz kodlanmasından sınav görevlileri değil adayın kendisi sorumludur.

Sınava giren adayların, kendilerine verilen soru kitapçıkları ve cevap kâğıtlarını kontrol edip kendi durumlarına ve Sınava Giriş Belgelerindeki bilgilere uygun sınav evrakı olduğundan emin olmaları aksi takdirde salon başkanını bilgilendirmeleri zorunludur. Gerekli incelemeyi yapmadan sınav evrakını kabul eden ve sınava devam eden adayların, sınav evrakının yanlışlığından oluşacak sorunların tüm sorumluluğu kendilerine aittir.

Bu işlemler tamamlanınca sa lon görevlileri, adayın soru kitapçığı üzerinde yer alan soru kitapçığı yer alan karekod etiketini, salon aday yoklama listesinde bu kitapçığı kullanan adayın adının yer aldığı bölüme yapıştıracaklardır.

S ınav evrakı dağıtıl dıktan sonra adayların, sınav süresinin ilk 110 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Bu süreler tamamlanmadan sınav salonundan çık mak isteyen adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. S ınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınavın ilk 110 dakikası tamamlanana kadar sınav binasında bekletilecektir.