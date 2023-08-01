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        Haberler Sağlık Tütün kontrol önlemlerini en iyi uygulayan Türkiye ve Brezilya’ya 2 ülke daha katıldı

        Tütün kontrol önlemlerini en iyi uygulayan Türkiye ve Brezilya’ya 2 ülke daha katıldı

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), kurumun MPOWER adlı tütün kontrol önlemlerinde bugüne kadar sadece Brezilya ve Türkiye'nin 'en iyi uygulama düzeyine' ulaştığını ve bu iki ülkeye Mauritius ve Hollanda'nın eklenmesiyle bu sayının 4'e çıktığını duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 12:29
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        Tütün kontrol önlemlerini en iyi uygulayan Türkiye ve Brezilya'ya 2 ülke daha katıldı
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        DSÖ, 31 Temmuz’da yaptığı açıklamada MPOWER tütün kontrol önlemlerinin ülke bazında derecelendirildiği 2023 raporunda, bu 6 önlemi ‘en iyi uygulayan’ ülke sayısının Mauritius ve Hollanda’nın eklenmesiyle 4’e çıktığını duyurdu. Açıklamada bugüne kadar bu önlemleri en iyi şekilde uygulamayı başaran iki ülkenin ise Türkiye ve Brezilya olduğunu ayrıca vurguladı.

        DSÖ Küresel Elçisi Michael R. Bloomberg, rapora yazdığı önsözde şu ifadelere yer verdi: “2007'de sadece 10 iken, bugün 74 ülkede tüm kapalı alanları kapsayan dumansız politika var. Ve İrlanda'nın dumansız yasayı çıkaran ilk ülke olmasından 16 yıl sonra, Güney Amerika kıtasının tamamı 2020'de dumansız hale geldi.

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        Ayrıca Brezilya, Mauritius, Hollanda ve Türkiye gibi ülkeler, altı MPOWER önleminin hepsini mümkün olan en yüksek düzeyde benimseyerek tütün kontrolü için yeni küresel standartlar belirliyor.”

        8 ÜLKENİN BİR ÖNLEMİ KALDI

        DSÖ bu önlemler sayesinde toplamda dünya nüfusunun yüzde 71’nin tütünün zararlı etkilerinden korunduğunu ifade ederek MPOWER’ın 15 yıl önce başladığını ve bu sayede 300 milyon daha az sigara tiryakisi olduğunu ifade etti.

        Etiyopya, İran, İrlanda, Ürdün, Madagaskar, Meksika, Yeni Zelanda ve İspanya’nın tüm 6 önlemi uygulama starndardına ulaşmak için sadece 1 önlem uygulaması gerektiği ayrıca vurgulandı.

        6 MPOWER ÖNLEMLERİ NEDİR?

        DSÖ’nün MPOWER adlı 6 önlemleri arasında; tütün kullanımının takip edilmesi, halkın tütün dumanından korunması, tütünü bırakma, tütünün zararlarına karşı uyarı, tütün tanıtım-reklam ve sponsorluklarının yasaklanması ve tütün üzerindeki vergilerin artırılması yer alıyor.

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