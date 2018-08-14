Cadde'den Mesut Yılmaz'ın haberine göre, sıkı bir Yalın hayranı olduğunu belirten Tuvana Türkay, "Sık sık kendim şarkılar söyleyip şarkı sözleri yazıyorum. Şarkı sözlerini kendi yazan sanatçıya da çok saygı duyuyorum" dedi.

"Şarkı sözü yazarlığınızı ve söylemenizi profesyonelliğe dökmeyi düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine güzel oyuncu, "Sevgili Ozan Çolakoğlu ile bir şarkımın aranjesini neredeyse bitirmek üzereyiz. Onun dışında zamanında yine bir çalışmam olmuştu fakat o zaman nabız yoklamıştım. Şimdi gerçekten hayata geçirmek istiyorum. Bunun için zaman gerekiyor. Tam anlamıyla yüzde 100'ümü vermem gerek" şeklinde konuştu.



"İlerleyen yıllarda sizi Harbiye sahnesinde görebilir miyiz?" sorusuna Türkay, "Çok güzel söylediniz. İnşallah olur çok istiyorum, neden olmasın?" cevabını verdi.

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