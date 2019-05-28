Türkiye'nin turist konusunda son yıllarda yakaladığı ivme artarak devam ediyor her geçen yıl daha iyiye giden ülke turizmine bir katkı da Via Properties'den geldi. Viaport Marina ile MK Travel arasında yapılan anlaşmaya göre 100 bin orta doğulu turistin gelmesi hedefleniyor. İstanbul'a gelen turistlerin eğlence, alışveriş ve yeme içme için Tuzla'ya taşınma işlemi İDO ile sağlanacak

Gelecek yıl hedefi 250 bin turist

Anlaşmanın tanıtım toplantısında konuşan Via Properties Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Bayraktar, "Bu sene için planlanan 100 bin turist sadece başlangıç, seneye bu rakamı 250 bin turiste çıkarmayı hedefliyoruz.Tuzla bundan bir kaç yıl önce tersanelerle gündeme gelmekteydi. Ancak biz Tuzla'ya yaklaşık 1 milyar TL yatırımla Viaport Marina'yı hayata geçirdikten sonra Tuzla eğlenceli haberlerin konusu olmaya başladı. Bu yaptığımız anlaşma sayesinde de Tuzla artık başka bir boyuta geçecek ve bir kez daha bir üst lige yükselecek. Çünkü artık Tuzla'ya yılda en az 150 bin turist gelecek" dedi.

Bir ilke imza attığımız için mutluyuz

Tanıtım toplantısında konuşan İDO Genel Müdürü Hasan Üstündağ ise İDO olarak bu önemli anlaşmanın bir parçası olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Üstündağ, "İDO'nun yeni rotası ile Yenikapı iskelemizden hareketle gidilecek Viaport Marina, gemiyle gidilecek ilk alışveriş merkezi olacak. Sabah saat 11'de Yenikapı iskelemizden hareketle gidilecek akşam 20:00'da Tuzla'dan Yenikapı'ya geri dönülecek. Talebin artması durumunda değişiklik yapılabilir. 30 yılı aşkın tecrübemizle içinde yer aldığımız bu işbirliğiyle Türkiye'de bir ilke imza atmaktan mutluluk duyuyoruz. Böyle kıymetli çalışmalara yenilerinin eklenmesini temenni ediyor, Via Properties grubuna başarılar diliyorum" dedi.

"8 aydır iç hat gemilerimiz yatıyor"

İç hat seferlerinin iptal edilip, kararın ertelenmesiyle ilgili soruya İDO Genel Müdürü Hasan Üstündağ, " Yıllık 7-8 milyon zarar var. 8 aydır İç hat gemilerimiz yatıyor. Minimum düzeyde de olsa seferler devam ediyor. Alternatiflerin çoğalmasıyla özellikle banliyö seferleri yolcu sayısında ciddi düşüşe sebep oldu İDO cazibesini kaybetti.

"Bizim Yunan adalarına girmemizi istemediler"

Yunan adalarına sefer düzenlenmesiyle ilgili soruya Üstündağ, " Bizim oraya girmemizi pek istemediler kişi başı ücretlerin yüzde 25'ni istediler onu da verince geriye bir şey kalmıyor yakıt ücretleri çok fazla. Mavi Marmaris diye bir şirket var orda kendi gemileri var. Başka firmaların girmesini istemiyorlar. İstedikleri ücretler çok yüksekti bize de pek bir şey kalmıyordu. Başka yerlere ilgili çalışmalarımız var ama bu yaz geçti artık değil gelecek yıl için planlamalar yapılacak.

100 bin turist Tuzla'ya önemli katlı sağlar

MK Travel Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Kaya, "Türkiye turizmine katkı yapmak için çalıştıklarını belirterek 100 bin turistin Tuzla'ya çok faydalı olacak. Daha iyisini yapmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz"