Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 15 Aralık Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
23.15 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)
02.00 Ramo 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
16.15 Zuhal Topal'la Sofrada
19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 Baraj 'Dizi'
00.15 Zümrüdüanka 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)
04.45 Babam Sınıfta Kaldı
06.00 Şevkat Yerimdar 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
16.30 Söz
18.30 Star Haber
20.00 Berlin Kaplanı 'Yerli Sinema'
22.15 Sol Yanım
00.45 Tekken
02.20 Tekken
03.40 Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah
05.30 Geniş Aile
KANAL D YAYIN AKIŞI
15.45 Yatıya Misafirim Var
19.00 Kanal D Haber
20.00 Hekimoğlu 'Dizi'
00.15 Sadakatsiz 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Yatıya Misafirim Var (Tekrar)
05.00 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
14.00 Beni Bırakma 'Dizi' (Tekrar)
16.20 Esra Erol'da
19.00 Ana Haber Bülteni
20.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Yeni Bölüm)
00.20 Maria İle Mustafa 'Dizi' (Tekrar)
02.50 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)
05.20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
15.45 Acemi Anneler 'Dizi' (Tekrar)
17.15 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
20.00 Masumlar Apartmanı 'Dizi'
00.15 'Dizi' (Tekrar)
02.40 Türkan Hanım'ın Konağı 'Dizi' (Tekrar)
03.55 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar (Tekrar)
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