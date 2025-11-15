Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Tv yayın akışı 15 Kasım 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Tv yayın akışı 15 Kasım 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Televizyon ekranlarında yayınlanan yapımlar tv yayın akışı listesinde yer aldı. Diziler yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ederken yarışma programlarında heyecan dorukta oluyor. Bu sebeple izleyiciler her gün "Bu akşam televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. Kanal D, TRT 1, ATV, Show TV, Star TV, TV8 gibi Türkiye'nin en çok izlenen kanallarının yayın akışı listeleri kontrol ediliyor. İşte, 15 Kasım 2025 tv yayın akışı listesi

        15.11.2025
        Tv yayın akışı 15 Kasım 2025
        Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan yapımlar belli oldu. ''Bu akşam televizyonda neler var?'' sorusuna yanıt aranıyor. 15 Kasım 2025 TV yayın akışı paylaşıldı. 15 Kasım Cumartesi Kanal D, TRT 1, ATV, Show TV, Star TV, TV8, NOW TV yayın akışı listeleri ile gün içinde ekrana gelecek diğer yapımları öğrenebilirsiniz. İşte detaylar

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:00 – Aldatmak

        07:30 – atv'de Hafta Sonu

        10:00 – Aynadaki Yabancı (6. Bölüm)

        13:00 – Ölümcül Çarpışma (Yabancı Sinema)

        15:20 – Gözleri Karadeniz (11. Bölüm)

        19:00 – atv Ana Haber

        20:00 – Aynadaki Yabancı (7. Bölüm)

        00:20 – Kuruluş Orhan (3. Bölüm)

        03:00 – Kardeşlerim

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        05:03 – İstiklal Marşı

        05:05 – Yedi Numara

        05:50 – Benim Güzel Ailem

        08:30 – Kod Adı Kırlangıç

        10:00 – Hayallerinin Peşinde

        11:40 – Cennetin Çocukları

        14:50 – Mehmed: Fetihler Sultanı

        17:50 – Kuzeydeki Bayrak: Kıbrıs

        19:00 – Ana Haber

        20:00 – Gönül Dağı

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 – Yeni Gelin

        08:00 – Arım Balım Peteğim

        10:00 – Cumartesi Sürprizi

        13:00 – Bahar

        15:30 – Veliaht

        18:25 – Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 – Güldür Güldür Show

        23:45 – Kızılcık Şerbeti

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 – İstanbullu Gelin

        09:00 – Hayat Bazen Tatlıdır

        11:00 – Kral Kaybederse

        14:00 – Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

        15:30 – Çarpıntı

        19:00 – Star Haber

        20:00 – Kocan Kadar Konuş

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 - Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

        08:30 - Çalar Saat Hafta Sonu

        11:15 - Memet Özer ile Mutfakta

        12:00 - Kamera Arkası

        12:45 - Ben Leman

        16:00 - Kıskanmak

        19:00 - Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 - Ben Leman

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 – Yabancı Damat

        08:30 – Konuştukça

        09:45 – Magazin D Cumartesi

        13:00 – Arda'nın Mutfağı

        14:00 – Güller ve Günahlar

        16:15 – Arka Sokaklar

        18:30 – Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 – Güller ve Günahlar

