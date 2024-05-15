Tv yayın akışı listesi belli oldu. Gündüz saatlerinde yarışma programları tam gaz devam ederken, akşam saatlerinde ise popüler dizilerin yeni bölümleri, çeşitli yerli ve yabancı filmler seyirci ile buluşacak.Peki 15 Mayıs Bugün TV’de neler var, hangi filmler ve diziler yayınlanacak?