Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 20 Ağustos Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00.15 Korkusuz Korkak 'Türk Filmi'
01.45 Korkusuz Korkak 'Türk Filmi' (Tekrar)
03.15 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.00 En Hamarat Benim
16.00 Fulya İle Umudun Olsun
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Aşk Mantık İntikam 'Dizi'
00.00 Davaro 'Türk Filmi'
02.00 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)
04.30 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)
06.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
13.30 Ada Masalı 'Dizi' (Tekrar)
16.45 Star Market
18.45 Star Haber
20.00 Bir Baba Hindu 'Türk Filmi'
22.15 Bir Baba Hindu 'Türk Filmi' (Tekrar)
00.30 Başlat 'Yabancı Film'
03.00 Erkenci Kuş 'Dizi' (Tekrar),
05.10 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.00 Magazin D Yaz
14.00 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)
16.00 Ece Üner İle Susma
19.00 Kanal D Haber
20.00 Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu 'Yabancı Sinema'
23.30 Operasyon 41
01.45 Ece Üner İle Susma (Tekrar)
04.00 Afili Aşk 'Dizi (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Kardeşim Benim 2 'Türk Filmi'
16.15 Kardeşlerim 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Baş Belası 'Dizi'
00.20 Kalp Yarası 'Dizi' (Tekrar)
02.50 İkimizin Sırrı 'Dizi' (Tekrar)
05.20 Hercai 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
13.00 Benim Adım Melek 'Dizi' (Tekrar)
16.10 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Kung Fu Panda 3 'Yabancı Film'
21.50 Müttefik 'Yabancı Film'
00.30 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)
03.15 Benim Adım Melek 'Dizi' (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
13:30 Paylaş Benimle
15:00 Paylaş Benimle
20:00 Masterchef Türkiye 2021
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