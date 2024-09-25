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        Haberler Bilgi Magazin Tv yayın akışı: 25 Eylül bugün TV’de neler var? TRT1, Kanal D, Show TV, Star TV tv yayın akışı

        Tv yayın akışı: 25 Eylül bugün TV'de neler var? TRT1, Kanal D, Show TV, Star TV tv yayın akışı

        25 Eylül TV yayın akışı listesi kanalların resmi internet sitesinde paylaşıldı. Bu akşam Show TV'de Sandık Kokusu izleyici karşısına çıkarken; Kanal D ekranlarında ise Taş Kağıt Makas yayınlanacak. İşte, 25 Eylül bugün Show TV, Kanal D, Star TV, TRT1 TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2024 - 17:14 Güncelleme: 25.09.2024 - 17:15
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        1

        TV yayın akışı 25 Eylül Çarşamba günü araştırılıyor. Bugün televizyon ekranlarında birbiriden iddialı diziler yer alacak. Programları ve dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 25 Eylül tv yayın akışı listesi

        2

        SANDIK KOKUSU’NDA BUGÜN NELER OLACAK?

        Yayınlanan yeni tanıtımda Karsu'nun Bora ile haberlerini Ayça gösteriyor. Filiz görümcesi Gülnaz ile anlaşamadığını Hasan'a söylüyor. Gülnaz'ın bir kadınla kavga etmesi herkesi şoke ederken Filiz'in kavganın ortasında kalması herkesi güldürüyor. Ayça'nın Bora ile evleneceğim demesi akıllarda soru işaretleri bırakıyor.

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Bahar

        12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Sandık Kokusu

        00:15 Bahar

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        3

        TAŞ KAĞIT MAKAS BU AKŞAM KANAL D’DE

        Taş Kağıt Makas yeni bölümünün özeti şöyle;

        İnandığı değerlerin peşinden giden Umut, hayatındaki en büyük acılardan birini yaşar. Adalet için girdiği savaşta, doğmamış bebeğini kaybeder. Hem kızına bunu yapanların peşine düşüp, hem de katillerin kurduğu sistemi açığa çıkarmak zorundadır. Bir ipucu, Umut’u kara düzenine doğru adım adım götürür.

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:00 Ayazın Sonu Güneş

        17:15 Bizi Birleştiren Hayat

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Taş Kağıt Makas

        00:15 Güzel Aşklar Diyarı

        4

        ERKEK GÜZELİ SEFİL BİLO FİLMİ KONUSU

        Bir zamanlar sözde eşkıyalık yapmış olan Şivan ve Hüso, sürekli bugünlere dair anılarını anlatıp durmaktadırlar. Özellikle Hüso sıkça eşkıyalık günlerini anımsamakta, çevresine inandırıcılıkta sorunlar yaşadığı bu hikayeleri anlatmaktadır. Köyün gençlerinden Bilo bu hikayelere inanmakta, bahsi geçen olayları heyecanla dinlemektedir. Sonuç olarak eşkıya olmak isteyen Bilo, Şivan ve Hüso'yu zorla dağa çıkarır. Bu eğlenceli üçlüyü gerçek bir eşkıyalık deneyiminden çok talihsiz ve komik olaylar beklemektedir.

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Güne Başlarken

        09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 Kiralık Aşk

        19:00 Star Haber

        20:00 Erkek Güzeli Sefil Bilo

        21:30 Yalı Çapkını

        00:00 Güzel Köylü

        5

        GALATASARAY-PAOK MAÇI BU AKŞAM TRT1’DE!

        Galatasaray-PAOK UEFA Avrupa Ligi maçı 25 Eylül Çarşamba TSİ ile 22:00'de başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak olan mücadelede İspanyol hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak.

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        06.00 Şehirden Uzakta

        10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13.15 Neşet

        14.30 Seksenler

        15.50 Gönül Dağı

        19.00 Ana Haber

        19.55 İddiaların Aksine

        22.00 Galatasaray-PAOK | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçı

        00.15 Yerli Dizi

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