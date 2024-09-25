Tv yayın akışı: 25 Eylül bugün TV'de neler var? TRT1, Kanal D, Show TV, Star TV tv yayın akışı
25 Eylül TV yayın akışı listesi kanalların resmi internet sitesinde paylaşıldı. Bu akşam Show TV'de Sandık Kokusu izleyici karşısına çıkarken; Kanal D ekranlarında ise Taş Kağıt Makas yayınlanacak. İşte, 25 Eylül bugün Show TV, Kanal D, Star TV, TRT1 TV yayın akışı...
TV yayın akışı 25 Eylül Çarşamba günü araştırılıyor. Bugün televizyon ekranlarında birbiriden iddialı diziler yer alacak. Programları ve dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 25 Eylül tv yayın akışı listesi
SANDIK KOKUSU’NDA BUGÜN NELER OLACAK?
Yayınlanan yeni tanıtımda Karsu'nun Bora ile haberlerini Ayça gösteriyor. Filiz görümcesi Gülnaz ile anlaşamadığını Hasan'a söylüyor. Gülnaz'ın bir kadınla kavga etmesi herkesi şoke ederken Filiz'in kavganın ortasında kalması herkesi güldürüyor. Ayça'nın Bora ile evleneceğim demesi akıllarda soru işaretleri bırakıyor.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
00:15 Bahar
TV YAYIN AKIŞINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ
TAŞ KAĞIT MAKAS BU AKŞAM KANAL D’DE
Taş Kağıt Makas yeni bölümünün özeti şöyle;
İnandığı değerlerin peşinden giden Umut, hayatındaki en büyük acılardan birini yaşar. Adalet için girdiği savaşta, doğmamış bebeğini kaybeder. Hem kızına bunu yapanların peşine düşüp, hem de katillerin kurduğu sistemi açığa çıkarmak zorundadır. Bir ipucu, Umut’u kara düzenine doğru adım adım götürür.
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Taş Kağıt Makas
00:15 Güzel Aşklar Diyarı
ERKEK GÜZELİ SEFİL BİLO FİLMİ KONUSU
Bir zamanlar sözde eşkıyalık yapmış olan Şivan ve Hüso, sürekli bugünlere dair anılarını anlatıp durmaktadırlar. Özellikle Hüso sıkça eşkıyalık günlerini anımsamakta, çevresine inandırıcılıkta sorunlar yaşadığı bu hikayeleri anlatmaktadır. Köyün gençlerinden Bilo bu hikayelere inanmakta, bahsi geçen olayları heyecanla dinlemektedir. Sonuç olarak eşkıya olmak isteyen Bilo, Şivan ve Hüso'yu zorla dağa çıkarır. Bu eğlenceli üçlüyü gerçek bir eşkıyalık deneyiminden çok talihsiz ve komik olaylar beklemektedir.
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Erkek Güzeli Sefil Bilo
21:30 Yalı Çapkını
00:00 Güzel Köylü
GALATASARAY-PAOK MAÇI BU AKŞAM TRT1’DE!
Galatasaray-PAOK UEFA Avrupa Ligi maçı 25 Eylül Çarşamba TSİ ile 22:00'de başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak olan mücadelede İspanyol hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.00 Şehirden Uzakta
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Neşet
14.30 Seksenler
15.50 Gönül Dağı
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
22.00 Galatasaray-PAOK | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçı
00.15 Yerli Dizi