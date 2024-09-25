Tv yayın akışı: 25 Eylül bugün TV'de neler var? TRT1, Kanal D, Show TV, Star TV tv yayın akışı

TAŞ KAĞIT MAKAS BU AKŞAM KANAL D’DE

Taş Kağıt Makas yeni bölümünün özeti şöyle;

İnandığı değerlerin peşinden giden Umut, hayatındaki en büyük acılardan birini yaşar. Adalet için girdiği savaşta, doğmamış bebeğini kaybeder. Hem kızına bunu yapanların peşine düşüp, hem de katillerin kurduğu sistemi açığa çıkarmak zorundadır. Bir ipucu, Umut’u kara düzenine doğru adım adım götürür.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Taş Kağıt Makas

00:15 Güzel Aşklar Diyarı