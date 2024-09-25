Son dakika haberi Tosuncuk için 88 bin 302 yıl hapis talebi!
Çiftlik Bank davasında savcı mütalaasını açıkladı. Ana davada savcı, Mehmet Aydın için 88 bin 302 yıl hapis cezası talep etti
Giriş: 25.09.2024 - 13:39 Güncelleme: 25.09.2024 - 14:04
Çiftlik Bank davası sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın’ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Mehmet Aydın’ın toplamda 88 bin 302 yıl hapisle cezalandırılması talep edildi.
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