Son dakika: Tosuncuk Mehmet Aydın için 88 bin 302 yıl hapis talebi! | Son dakika haberleri

Son dakika: Tosuncuk Mehmet Aydın için 88 bin 302 yıl hapis talebi! | Son dakika haberleri

Son dakika haberi Tosuncuk için 88 bin 302 yıl hapis talebi! Çiftlik Bank davasında savcı mütalaasını açıkladı. Ana davada savcı, Mehmet Aydın için 88 bin 302 yıl hapis cezası talep etti

Habertürk Giriş: 25.09.2024 - 13:39 Güncelleme: 25.09.2024 - 14:04 facebook

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