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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hatay haberleri | O an kamerada! 2 kişi böyle can verdi - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        O an kamerada! 2 kişi böyle can verdi!

        Hatay'da, duvara çarpıp iş yerine giren ve alev alan motosiklette bulunan 19 yaşındaki Mehmet Can İşcan ile 17 yaşındaki Mümin Ramazan Usanmaz, hayatını kaybetti. Kaza anı, güvenlik kamerasına da yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 13:32 Güncelleme: 25.09.2024 - 13:54
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        O an kamerada! 2 kişi böyle can verdi!
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        Hatay'da kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Reyhanlı ilçesi Yenişehir Göl Kavşağı'nda meydana geldi. Cilvegözü mevkiinden ilçe merkezine ilerleyen seyir halindeki motosikletin sürücüsü virajı alamayıp direksiyon hakimiyetini kaybetti.

        DUVARA ÇARPIP İŞ YERİNE GİRDİ

        DHA'da yer alan habere göre motosiklet, önce yol kenarındaki duvara çarptı, ardından da yan taraftaki iş yerine, kapısından girdi.

        İKİ GENÇ AĞIR YARALANDI

        Kazada alev alıp hurdaya dönen motosikletin sürücüsü Mehmet Can İşcan ve yolcu konumundaki Mümin Ramazan Usanmaz ağır yaralandı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılar, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Hatay
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