O an kamerada! 2 kişi böyle can verdi!
Hatay'da, duvara çarpıp iş yerine giren ve alev alan motosiklette bulunan 19 yaşındaki Mehmet Can İşcan ile 17 yaşındaki Mümin Ramazan Usanmaz, hayatını kaybetti. Kaza anı, güvenlik kamerasına da yansıdı
Hatay'da kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Reyhanlı ilçesi Yenişehir Göl Kavşağı'nda meydana geldi. Cilvegözü mevkiinden ilçe merkezine ilerleyen seyir halindeki motosikletin sürücüsü virajı alamayıp direksiyon hakimiyetini kaybetti.
DUVARA ÇARPIP İŞ YERİNE GİRDİ
DHA'da yer alan habere göre motosiklet, önce yol kenarındaki duvara çarptı, ardından da yan taraftaki iş yerine, kapısından girdi.
İKİ GENÇ AĞIR YARALANDI
Kazada alev alıp hurdaya dönen motosikletin sürücüsü Mehmet Can İşcan ve yolcu konumundaki Mümin Ramazan Usanmaz ağır yaralandı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılar, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.