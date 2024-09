Hatay haberleri | O an kamerada! 2 kişi böyle can verdi - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

O an kamerada! 2 kişi böyle can verdi! Hatay'da, duvara çarpıp iş yerine giren ve alev alan motosiklette bulunan 19 yaşındaki Mehmet Can İşcan ile 17 yaşındaki Mümin Ramazan Usanmaz, hayatını kaybetti. Kaza anı, güvenlik kamerasına da yansıdı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 25.09.2024 - 13:32 Güncelleme: 25.09.2024 - 13:54

