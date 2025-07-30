Bugün televizyonda neler var? 30 Temmuz 2025 Çarşamba TV yayın akışı
Kanalların 30 Temmuz 2025 TV yayın akışı listeleri yayınlandı. Böylece bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında ekranlara gelecek yapımlar netleşti. TV'de bugün yerli ve yabancı filmlerin yanı sıra birbirinden farklı formatta yarışma ve eğlence programları izleyici karşısına çıkacak. TV8'de MasterChef Türkiye ve Now TV'de ise Yetenek Sizsiniz yarışmaları yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 30 Temmuz Çarşamba Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now, ATV yayın akışı...
Bugün Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now, ATV gibi popüler kanallarda yayınlanacak yapımlar merak konusuydu. Kanalların 30 Temmuz 2025 TV yayın akışı listeleri yayınlandı. Buna göre, bugün birbirinden farklı formatta yarışma programları izleyici karşısına çıkacak. Öte yandan birçok film sinemaseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 30 Temmuz Çarşamba Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now, ATV yayın akışı listesi...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Uzak Şehir
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Kuralsız Sokaklar
22:15 Kuralsız Sokaklar
23:45 Kurtuluş Günü
01:45 Zalim İstanbul
04:45 Kuzey Güney
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Siyah Kalp
09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Cici Babam
22:15 Bizans Oyunları: Geym Of Bizans
00:00 Cici Babam
01:45 Bizans Oyunları: Geym Of Bizans
03:30 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Menajerimi Ara
09:00 Ada Masalı
11:00 Aramızda Kalsın
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Kaldı Üç Gün
21:45 Kaldı Üç Gün
00:00 Berlin Kaplanı
23:30 Aramızda Kalsın
02:00 Kiralık Aşk
04:30 Erkenci Kuş
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:58 İstiklal Marşı
06:00 Ege'nin Hamsisi
08:35 Kod Adı Kırlangıç
09:55 Kendi Düşen Ağlamaz
13:00 Seksenler
14:15 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema "1917"
22:20 Gönül Dağı
01:35 Leyla ile Mecnun
04:25 Seksenler
05:00 Kim Gitsin?
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
12:45 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Yetenek Sizsiniz
23:30 Now Spor
01:30 İlk Buluşma
02:15 İnadına Aşk
04:00 Son Yaz
06:00 Karagül
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kader Oyunları
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17:00 Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet
19:00 atv Ana Haber
20:00 Jack Reacher: Asla Geri Dönme
22:30 Gerçeğe Çağrı
00:45 Jack Reacher: Asla Geri Dönme
03:00 Bir Gece Masalı
05:50 Bir Küçük Gün Işığı
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Gazete Magazin Yaz
13:00 Yaparsın Bilirim
16:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Yaparsın Bilirim
03:30 Gazete Magazin Yaz
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