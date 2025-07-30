Bugün Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now, ATV gibi popüler kanallarda yayınlanacak yapımlar merak konusuydu. Kanalların 30 Temmuz 2025 TV yayın akışı listeleri yayınlandı. Buna göre, bugün birbirinden farklı formatta yarışma programları izleyici karşısına çıkacak. Öte yandan birçok film sinemaseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 30 Temmuz Çarşamba Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now, ATV yayın akışı listesi...