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        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 30 Temmuz 2025 Çarşamba: Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now, ATV yayın akışı

        Bugün televizyonda neler var? 30 Temmuz 2025 Çarşamba TV yayın akışı

        Kanalların 30 Temmuz 2025 TV yayın akışı listeleri yayınlandı. Böylece bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında ekranlara gelecek yapımlar netleşti. TV'de bugün yerli ve yabancı filmlerin yanı sıra birbirinden farklı formatta yarışma ve eğlence programları izleyici karşısına çıkacak. TV8'de MasterChef Türkiye ve Now TV'de ise Yetenek Sizsiniz yarışmaları yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 30 Temmuz Çarşamba Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now, ATV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 14:21 Güncelleme: 30.07.2025 - 14:21
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        1

        Bugün Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now, ATV gibi popüler kanallarda yayınlanacak yapımlar merak konusuydu. Kanalların 30 Temmuz 2025 TV yayın akışı listeleri yayınlandı. Buna göre, bugün birbirinden farklı formatta yarışma programları izleyici karşısına çıkacak. Öte yandan birçok film sinemaseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 30 Temmuz Çarşamba Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now, ATV yayın akışı listesi...

        2

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:30 Yaprak Dökümü

        12:00 Kanal D Haber Gün Arası

        13:00 Uzak Şehir

        16:00 Aşk-ı Memnu

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Kuralsız Sokaklar

        22:15 Kuralsız Sokaklar

        23:45 Kurtuluş Günü

        01:45 Zalim İstanbul

        04:45 Kuzey Güney

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Siyah Kalp

        09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:00 Bahar

        15:00 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Show Ana Haber

        20:00 Cici Babam

        22:15 Bizans Oyunları: Geym Of Bizans

        00:00 Cici Babam

        01:45 Bizans Oyunları: Geym Of Bizans

        03:30 Kızılcık Şerbeti

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Menajerimi Ara

        09:00 Ada Masalı

        11:00 Aramızda Kalsın

        13:30 Kiralık Aşk

        16:15 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Kaldı Üç Gün

        21:45 Kaldı Üç Gün

        00:00 Berlin Kaplanı

        23:30 Aramızda Kalsın

        02:00 Kiralık Aşk

        04:30 Erkenci Kuş

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:58 İstiklal Marşı

        06:00 Ege'nin Hamsisi

        08:35 Kod Adı Kırlangıç

        09:55 Kendi Düşen Ağlamaz

        13:00 Seksenler

        14:15 Teşkilat

        17:45 Kim Gitsin?

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Yabancı Sinema "1917"

        22:20 Gönül Dağı

        01:35 Leyla ile Mecnun

        04:25 Seksenler

        05:00 Kim Gitsin?

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat

        10:00 Yasak Elma

        12:45 Sen Çal Kapımı

        15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

        16:30 Karagül

        19:00 NOW Ana Haber

        20:00 Yetenek Sizsiniz

        23:30 Now Spor

        01:30 İlk Buluşma

        02:15 İnadına Aşk

        04:00 Son Yaz

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Kader Oyunları

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Sen Anlat Karadeniz

        17:00 Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Jack Reacher: Asla Geri Dönme

        22:30 Gerçeğe Çağrı

        00:45 Jack Reacher: Asla Geri Dönme

        03:00 Bir Gece Masalı

        05:50 Bir Küçük Gün Işığı

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:30 Gazete Magazin Yaz

        13:00 Yaparsın Bilirim

        16:00 MasterChef Türkiye

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Yaparsın Bilirim

        03:30 Gazete Magazin Yaz

        30 TEMMUZ 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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        9
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