Burhan Felek Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Getir ve Kuzeyden markalarının kurucusu Nazım Salur, A Milli Kadın ve Erkek Voleybol Takımlarının oyuncularından Şeyma Ercan ile Murat Yenipazar'ın yanı sıra davetliler katıldı.

Başarıya giden yolda sponsor desteğinin her zaman çok büyük bir güç kaynağı olduğunu ifade eden Üstündağ, "Federasyon olarak önemli bir sponsorluk anlaşmasına daha imza atıyoruz. Türk sporu ve Türk voleybolunun daha iyi yerlere gelmesi için birlikte çalışacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türk voleyboluna gösterdikleri ilgi ve katkılardan dolayı bir kez daha Sayın Nazım Salur'a ve Getir Kuzeyden Su ailesine teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Voleybol ailesi olarak güzel bir camiaya sahip olduklarını belirten Üstündağ, şunları kaydetti:

"Bu birlik ve beraberliğin devam etmesini istiyoruz. Bana 'Takım sporlarında çok başarılısınız. Ya şampiyon ya da ikinci oluyorsunuz.' diyorlar. Bu, futbol yorumcuları tarafından da dile getiriliyor. FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Eczacıbaşı VitrA üçüncü, VakıfBank ise şampiyon oldu. Bu, Türk sporu adına inanılmaz başarı. Onlara teşekkür ediyorum. Bu sene 60. yılımız. Hepimiz aynı takımdayız. Bu takımda bizimle olan sponsorlar, bizleri ayrı mutlu ediyor. İki dev markanın bir araya geldiği bu anlaşmanın, karşılıklı memnuniyetlerle uzun yıllar devam etmesi ortak arzumuzdur. "

Öte yandan başkan Üstündağ, Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirenler için başsağlığı dileğinde bulundu.

Nazım Salur ise TVF ile iş birliği yapmaktan dolayı gururlu olduklarını vurgulayarak, "Getir, dünyada da bir ilki başarıyor. Nasıl ki voleybolda VakıfBank dünya şampiyonu oldu, biz de başka bir kulvarda kendimizi dünya şampiyonu olarak görüyoruz." diye konuştu.

Salur, haziran ayında Türkiye Basketbol Federasyonuna resmi su sponsoru olduklarını da anımsatarak, "Şimdi ise TVF ile yaptığımız anlaşmayla Voleybol Milli Takımlarımıza, Efeler ve Sultanlar Ligleri'ne, alt yaş gruplarındaki sporcularımıza ve Kupa Voley'e sponsoruz. Voleybol, daha çok desteği hak eden bir spor. Bu desteği artırarak devam ettirmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

İmza töreninin sonunda Mehmet Akif Üstündağ, Getir kurucusu Nazım Salur'a plaket ve forma takdim ederken, Salur ise Üstündağ'a sembolik bir kupa verdi.

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