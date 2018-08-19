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TZOB'dan fındık fiyatı açıklaması

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) gecikmeden, yükselen enflasyon, maliyetler, döviz kurları ve üretici refahını da göz önünde bulundurarak 15 liranın altında kalmamak üzere bir fiyat açıklamalıdır." ifadesini kullandı

19.08.2018 - 14:50 | Güncelleme: AA

Bayraktar, yazılı açıklamasında, TMO'nun fındıkta piyasaya girmekte gecikmesi ve makul bir fiyat açıklamamasının fındıkta ihraç fiyatını düşüreceğini ve ülke ekonomisine yapılan katkıyı azaltacağını belirtti.

Bu yıl rekoltenin külleme hastalığı, fındık kokarcası ve doğal afetler nedeniyle geçen yılın çok altında olması beklendiğine dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

"Hasat tüm hızıyla sürüyor ama çiftçimiz fındıkta yeterli fiyatın bulunamayacağından endişeli. Artan girdi fiyatları nedeniyle başta mazot olmak üzere girdilere erişim zorlaştı. Maliyetler arttı. Rekoltedeki düşüş, fındıkta üretici maliyetini daha da yükseltecek. Dünyanın en büyük fındık üreticisi ülkesi olmamıza rağmen TMO’nun fındık alım fiyatını açıklamaması, dış alıcıların ucuz fiyattan fındık bağlantısı yapmalarını sağlıyor. Bu gecikme ülkemizin her dakika gelir kaybetmesine neden oluyor. Hasadın başladığı, fındığın yavaş yavaş piyasaya girdiği şu günlerde, üreticilerimizin gözü kulağı TMO'nun açıklayacağı fındık fiyatındadır."

400 BİN AİLEYİ DOĞRUDAN İLGİLENDİRİYOR

Bayraktar, fındığın hem Türkiye hem de Karadeniz bölgesi açısından vazgeçilmez olduğunu belirterek, 400 bin ailenin doğrudan üretici olarak, on binlerce ailenin fındık nakliyesi, işlenmesi, ticareti, işçiliğinden, yüzbinlerce esnaf ailesinin de fındığın yarattığı ekonomik değerden faydalanarak geçimini sağladığına dikkati çekti.

Üreticileri borçları nedeniyle fındığını arz talebe göre değil, hasattan hemen sonra satmak zorunda kaldığının altını çizen Bayraktar, şöyle devam etti:

"Fındıkta fiyat sorununun çözülmesi için TMO’nun piyasada olmasından başka çare yok. Fındıkta fiyat, dolayısıyla üretici gelirinde istikrar sağlanması için TMO piyasada iyi bir fiyatla yer almalıdır. TMO gecikmeden, yükselen enflasyon, maliyetler, döviz kurları ve üretici refahını da göz önünde bulundurarak 15 liranın altında kalmamak üzere bir fiyat açıklamalıdır. Üreticimiz daha fazla desteklenmelidir. TMO, yüksek kesimlerde de fındık alımı için geçici alım merkezi oluşturmalı, müdahil kurum olarak piyasada etkin ve hızlı alım gerçekleştirmelidir."

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