Üç ayrı suçtan aranan hacamatçı yakalandı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Trabzon Bahçecik Ceza ve Tutukevi’nde bir dönem kalan ve Giresun Cezaevi’nden firar ettiği öğrenilen Bahri Ataç (51) hakkında üç suçtan yakalama kararı çıkarıldı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, yakalama kararının çıkmasının ardından Trabzon Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Trabzon Polisi, cinayet, vergi usul kanununa muhalefet ve hükümlünün kaçması suçlarından hakkında 23 yıl 1 ay 16 gün hapis cezası bulunan Bahri Ataç’ın İzmir’de olduğunu belirledi.

HACAMAT YAPMAYA GİDERKEN YAKALANDI

Tüm yurtta aranan Bahri Ataç’ın yakınlarını takibe alan Trabzon Polisi, Hacamatçı Engin olarak bilenen Giresunlu Bahri Ataç’ın İzmir’in Seferihisar İlçesi’ndeki adresini tespit etti. Trabzon Polisi, adresi İzmir Polisi’ne bildirdi.

İzmir’in Urla İlçesi’nde hacamatçı Engin olarak tanınan Bahri Ataç’ın Seferihisar’da 34 PG … plakalı aracı kullandığı sırada düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı açıklandı. İzmir Polisi, hacamat yapmak üzere yolda aracıyla hareket eden Bahri Ataç’ı Ürkmez mevkiinde gözaltına alarak polis merkezine getirdi.

Adının İlker K. olduğunu ve sürücü belgesini polisi gösteren Bahri Ataç'ın, polis merkezinde yapılan parmak izi incelemesi sonrasında gerçek kimliği belirlendi. Ataç’ın kullandığı sürücü belgesinin arkadaşı İlker K.’ya ait olduğu ortaya çıktı. Bahri Ataç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.