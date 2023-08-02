Haberler Yaşam Uçaklarda telefon kullanılması neden yasaktır?

Uçaklarda telefon kullanılması neden yasaktır? Ulaşımın en konforlu icatlarından birisi olan uçaklarda telefon kullanılması yasaktır. Teknolojinin bu kadar geliştiği bir dönemde uçaklarda telefon kullanılmamasının nedeni aslında uçağın düşme riski taşıması değildir. Tamamen teknik nedenlerden ötürü cihaz kullanımına izin verilmez. İşte uçaklardan neden telefon kullanılmaz sorusunun cevabı. Habertürk Giriş: 02.08.2023 - 12:24 Güncelleme: 02.08.2023 - 12:24 facebook

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Uçakta yolcular olsun ya da olmasın kalkış ve inişlerde elektronik cihazların kapatılması gerekir. Cihazların sadece uçuş modunda kullanılmasına izin verilir. Bunun dışında yolcular cep telefonlarını iletişim kurmak için kullanamazlar. Peki teknolojinin bu kadar geliştiği bir dönemde neden hala uçaklarda telefon kullanılmasına izin verilmez?

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UÇAĞIN KULE İLE İLETİŞİMİ ENGELLİYOR Federal Havacılık İdaresi (FAA), cep telefonu gibi elektromanyentik dalgalarla iletişim kurulan cihazların uçaklarda kullanılmamasının nedenini uçağı düşüreceğinden değil, uçaklarda bulunan navigasyon ve iletişim sistemlerini engelleyebileceği için yasakladığını belirtti.