UEFA Avrupa Ligi'nde 2.ön eleme turu maçları başlıyor
UEFA'nın kulüpler düzeyinde en önemli ikinci organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi 2.ön eleme turu ilk karşılaşmaları yarın oynanacak müsabakalarla başlıyor.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci büyük turnuvasında yarın 9 maç yapılacak.
Organizasyonda mücadele eden Türk temsilcisi Trabzonspor, yarın TSİ 19.30'da Slovakya temsilcisi Ruzomberok'a konuk olacak.
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda yarın oynanacak maçlar şu şekilde:
19.00 Wisła Krakow (Polonya) - Rapid Wien (Avusturya)
19.30 Ruzomberok (Slovakya) - Trabzonspor
20.00 Corvinul Hunedoara (Romanya) - HNK Rijeka (Hırvatistan)
20.00 Molde (Norveç) - Silkeborg (Danimarka)
20.00 Sheriff (Moldova) - Elfsborg (İsveç)
21.00 Panathiaikos (Yunanistan) - Botev Plovdiv (Bulgaristan)
21.30 Kilmarnock (İskoçya) - Cercle Brugge (Belçika)
21.30 Ajax (Hollanda) - Vojvodina (Sırbistan)
22.30 Braga (Portekiz) - Maccabi Petah-Tikva (İsrail)