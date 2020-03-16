Tüm dünyayı tehdit eden ve Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve küresel salgın ilan edilen Koronavirüs, Avrupa futboluna da büyük bir darbe indirdi.

İspanyol AS Gazetesi’nin haberine göre 17 Mart Salı günü 55 ülke federasyonunu video konferans sistemiyle acil bir toplantıya çağıran ve çözüm arayışı içerisinde olan UEFA’nın, yüksek ihtimalle Türkiye’nin de katılacağı EURO 2020’yi bir seneliğine erteleyerek, 2021 yılına alması bekleniyor.

EUROLEAGUE'DE DE AYNI

Ancak bir şekilde hem yerel ligleri hem de bünyesinde bulunan Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi’nde sezonu tamamlamak isteyen UEFA’nın, çözüm olarak gündeme basketbolda Euroleague’de uygulanan Final-Four sistemini getirmeyi düşündüğü bildirildi.

30 Mayıs’ta tarihinde ikinci kez Devler Ligi finaline ev sahipliği yapacak olan İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 4 takımın katılacağı ve 4 gün sürecek bir organizasyonla kupanın sahibini bulması planlanıyor.

SEYİRCİSİZ OYNANABİLİR

Buna göre son 16 turu maçları için çözüm arayışında olan UEFA, sonrasında çeyrek final maçlarını tek maçlı eleme sistemiyle oynatacak.

Ardından kalan 4 takım da İstanbul’da, tek maçla yarı final ve final olmak üzere bir sistemle sezona nokta koyacak. Final-Four’un bu ortamda seyircisiz olarak oynanacağı düşünülüyor.

Kararın onaylanması durumunda bu uygulamanın benzeri, 27 Mayıs’taki Avrupa Ligi finalinin oynanacağı Polonya’nın Gdansk şehrindeki PGE Arena’da da yapılacak.