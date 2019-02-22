UEFA'dan Türk kulüplerine 70 milyon euro'luk para ödülü geliyor. UEFA'nın vereceği para ödüllerinde, Türk ekipleri içinde en fazla pay açık ara Galatasaray'ın olacak.
Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi’nde oynama avantajıyla toplam ödülün yüzde 55’ini cebine koyacak. Fenerbahçe bu pastada yüzde 18, Beşiktaş yüzde 16, Akhisarspor da yüzde 10’luk payın sahibi olacak. Medipol Başakşehir'in kazancı ise yok denecek seviyede kaldı.
GALATASARAY'IN BU SEZON UEFA GELİRİ 38,5 MİLYON EURO
Spor Toto Süper Lig'de ipi en önde göğüsleyerek Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılan Galatasaray, oynadığı 6 maçta birer galibiyet ve beraberlik aldı, 4 mağlubiyet yaşadı.
Grubu üçüncü sırada tamamlayabilen sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nden elense de UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam etme şansı yakaladı.
İki numaralı kupada son 32 turuna katılan Galatasaray, Portekiz ekibi Benfica’ya birer mağlubiyet ve beraberlikle boyun eğerek Avrupa defterini kapattı.
Toplamda 38,57 milyon euro para ödülü kazanan sarı-kırmızılı ekibin, gelir dağılımı şöyle:
|GALATASARAY'IN UEFA GELİRİ
|Şampiyonlar Ligi'ne katılım
|15,25
|Şampiyonlar Ligi performans
|4,05
|Şampiyonlar Ligi katsayısı / 9 hisse
|9,97
|Şampiyonlar Ligi yayın havuzu
|8,5
|Avrupa Ligi son 32 turu katılım
|0,5
|Avrupa Ligi yayın havuzu
|0,3
|TOPLAM
|38,57
FENERBAHÇE 12,75 MİLYON EURO'YU KASASINA KOYACAK
Şampiyonlar Ligi 3. elemesinde "Devler Ligi" şansını kaybeden ve Avrupa Ligi’ne direkt katılan sarı-lacivertli ekip, grup maçlarını ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle kapattı.
Grup ikincisi olarak son 32 turuna kalan Fenerbahçe, Rusya’nın Zenit takımına elenerek Avrupa macerasını bu sezon için sonlandırdı. Fenerbahçe UEFA’dan 12,75 milyon euro para ödülü kazanırken, bu gelirin dağılımı şöyle oluştu:
|FENERBAHÇE'NİN UEFA GELİRİ
|Şampiyonlar Ligi yayın havuzu
|0,91
|Avrupa Ligi'ne katılım
|2,92
|Avrupa Ligi performans
|2,21
|Avrupa Ligi grup ikinciliği
|0,5
|Avrupa Ligi katsayısı / 31 hisse
|1,71
|Avrupa Ligi son 32 turu katılım
|0,5
|Avrupa Ligi yayın havuzu
|4
|TOPLAM
|12,75
BEŞİKTAŞ 11,55 MİLYON EURO KAZANDI
UEFA Avrupa Ligi’ne 2. eleme turundan katılan Beşiktaş, 3. eleme ve play-off turları sonrası adını gruplara yazdırdı.
Grup maçlarında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alan siyah-beyazlılar, grupta üçüncü sırada kaldı ve Avrupa kupalarına veda etti. Beşiktaş’ın UEFA’dan kazandığı 11,55 milyon euro'luk para ödülünün dağılımı şu şekilde:
|BEŞİKTAŞ'IN UEFA GELİRİ
|Avrupa Ligi 2. eleme
|0,26
|Avrupa Ligi 3. eleme
|0,28
|Avrupa Ligi'ne katılım
|2,92
|Avrupa Ligi performans
|1,52
|Avrupa Ligi katsayısı / 36 hisse
|2,57
|Avrupa Ligi yayın havuzu
|4
|TOPLAM
|11,55
AKHİSARSPOR TEK BERABERLİKLE 7,1 MİLYON EURO ALACAK
Tarihinde ilk kez Avrupa mecrasına çıkan Akhisarspor, Avrupa Ligi gruplarına direkt girdi. Yeşil-siyahlı ekip oynadığı 6 maçta 1 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Grup sonuncusu olarak turnuvaya veda eden Akhisarspor'un 7,1 milyonluk geliri şu kalemlerden oluşuyor.
|AKHİSARSPOR'UN UEFA GELİRİ
|Avrupa Ligi'ne katılım
|2,92
|Avrupa Ligi performans
|0,19
|Avrupa Ligi katsayısı / 1 hisse
|0,07
|Avrupa Ligi yayın havuzu
|4
|TOPLAM
|7,18
BAŞAKŞEHİR AVRUPA'DA KAYIPLARDA
UEFA Avrupa Ligi’ne 3. eleme turundan giren Medipol Başakşehir, İngiliz ekibi Burnley karşısında tutunamayınca, yurt dışı defterini çok erken kapatmış oldu. Turuncu-lacivertli ekip, UEFA’nın dayanışma payından alacağı 280 bin euro'yla yetinecek.
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