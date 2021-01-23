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Ufuk Sarıca, Pınar Karşıyaka'nın başında 300. maçına çıkacak

ING Basketbol Süper Ligi'nde yarın diğer İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor'la karşılaşacak Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, yeşil-kırmızılı ekibin başında 300. karşılaşmasında görev yapacak.

Ufuk Sarıca, Pınar Karşıyaka'nın başında 300. maçına çıkacak

Pınar Karşıyaka'da ikinci dönemini geçiren Ufuk Sarıca, birçok başarıya imza attığı yeşil-kırmızılı ekipte yarın Aliağa Petkimspor'la 300. maçına çıkacak.

Ufuk Sarıca yönetimindeki Pınar Karşıyaka, geride kalan 299 karşılaşmada 195 galibiyet, 103 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti.

BAŞARILARI

Ufuk Sarıca'nın ilk görev yaptığı 2012-2013 sezonunda Pınar Karşıyaka, EuroChallenge Kupası'nda finale kadar yükseldi.

2013-2014 sezonunda Türkiye Kupasını, 2014-2015 sezonu başında Cumhurbaşkanlığı Kupasını kazanıp, aynı sezon Türkiye Ligi'nde de şampiyonluğu elde eden Ufuk Sarıca, 2015-2016 sezonundan sonra ayrıldığı yeşil-kırmızılı ekibe 2019-2020 sezonunda tekrar döndü.

Pınar Karşıyaka, geçen sezon favorileri arasında gösterildiği ve 13 maçlık galibiyet serisi yakaladığı FIBA Avrupa Kupası'nda adını son 4 takım arasına yazdırmasına rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle organizasyonun iptal edilmesiyle kupaya uzanma şansını kaybetti.

Bu sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 17 maçta 14 galibiyet ve 3 yenilgi alan Pınar Karşıyaka aldığı 1 ceza puanına rağmen topladığı 30 puanla 2. sırada yer alıyor. FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda 5. maçların ardından 2. sırada yer alan yeşil-kırmızılı ekip, grubun son mücadelesinde 27 Ocak Çarşamba günü konuk edeceği Bilbao Basket karşısında alacağı sonuca göre adını 2. tura yazdırabilecek.

300 MAÇIN DAĞILIMI

Ufuk Sarıca'nın bugüne kadar Pınar Karşıyaka'nın başında çıktığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

OrganizasyonOGMB
Türkiye Ligi ve play-off18612462
ULEB Avrupa Kupası4424191
FIBA Şampiyonlar Ligi532
Türkiye Kupası19136
Avrupa Ligi1037
EuroChallenge17125
FIBA Avrupa Kupası16151
Cumhurbaşkanlığı Kupası211
TOPLAM2991951031

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