Ukrayna'dan AB'ye üyelik açıklaması 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Ukrayna Devlet Başkan Yardımcısı Ihor Zhovkva, Avrupa Birliği üyelik anketini hazırladıklarını belirterek, "Top şu anda Avrupa Komisyonu'nda" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in 8 Nisan'da yaptığı Ukrayna ziyaretinde, AB üyeliği ile ilgili anketi getirdiğini belirten Zhovkva, "Ukrayna tarafında Ursula Hanım'ın getirdiği belgenin doldurulduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla top Avrupa Komisyonu'nda. Ukrayna'nın Kopenhag üyelik kriterlerini karşılayıp karşılamadığı konusunda uygun bir tavsiye hazırlayacaktır. Böyle bir tavsiye olmadan kimse bizi AB'ye alamaz." dedi.

Avrupa Konseyi'nin resmi programına göre 23-24 Haziran'da toplanması bekleniyor.

Zhovkva, "Daha sonra görüşmelerin başlayacağını umuyoruz. Bir kere bu görüşmelere başlarsak, Ukrayna'nın AB'ye tam üyeliğini konuşabiliriz." ifadelerini kullandı.