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        Haberler Dünya Ukrayna'dan kritik drone hamlesi | Dış Haberler

        Ukrayna, 2025 yılında 30 bin uzun menzilli drone'u orduya teslim edecek

        Ukrayna-Rusya savaşı balistik ve uzun menzilli füzelerin kullanımıyla yeni bir evreye girerken Ukrayna Savunma Bakanlığı yeni nesil dronelarını tanıttı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 30 bin adet yeni nesil drone 2025 yılı içerisinde Ukrayna Ordusuna teslim edilecek. Droneların uzun menzilli olduğu ve derin vuruş kabiliyetine sahip olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 18:38 Güncelleme: 05.12.2024 - 18:38
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        Ukrayna'dan kritik drone hamlesi
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        Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki hızlı ilerleyişi ve Oreşnik balistik füzesini kullanımıyla birlikte, Ukrayna hava savunmasını geliştirmek ve saldırı gücümü pekiştirmek adına yeni yollar arıyor. NATO'dan 19 yeni hava savunma sistemi isteyen Ukrayna aynı zamanda yeni askerî sanayiini de geliştirmeye başladı.

        Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre yabancı yatırımcıların da katkısıyla Ukrayna Savunma Sanayii yeni nesil, uzun menzilli dronelar üretmeye başladı. Bakanlık, 30 bin adet olarak teslim edilecek droneların derin vuruş gücü kabiliyetine sahip olduğunu belirtti.

        Droneların yeni nesil teknoloji ile uyumlu olduğu belirtilirken, otonom çalışma kabiliyetiyle hedefi doğrudan vurma yeteneğine de sahip olduğu bildirildi.

        Ukrayna, Rusya'nın ilerleyişini engellemek amacıyla anti-personel kara mayınlarını ve uzun menzilli ABD-İngiliz yapımı füzeleri de kullanmaya başlamıştı.

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